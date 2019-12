വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടുമെന്നു ഉടമകൾ

കൊച്ചി∙ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍ ഹോട്ടലുകള്‍ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന് കേരള ഹോട്ടല്‍ ആന്‍ഡ് റസ്റ്ററന്‍റ് അസോസിയേഷന്‍. അനിയന്ത്രിതമായ വിലയക്കറ്റം മൂലം ഹോട്ടലുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് കൊച്ചിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കെഎച്ച്ആര്‍എ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം വിലയിരുത്തി. പതിനേഴാം തീയതി കൊച്ചിയില്‍ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചിടുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം എടുക്കും.

English Summary : Hotel Owners said they may shut down hotels if price hike is not controlled