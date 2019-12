ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച കാമുകിയെ ഐസിയുവിൽവച്ച് താലിക്കെട്ടി; പിന്നെ ‘ഭർത്താവ്’ മുങ്ങി

പുണെ ∙ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ആശുപത്രിയിലായ കാമുകിയെ ഐസിയുവിൽവച്ചു താലികെട്ടി കാമുകൻ. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ ‘ഭർത്താവ്’ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. പുണെ സ്വദേശിയായ സൂരജ് നലവാഡെയും യുവതിയും ദീർഘനാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു.

എന്നാൽ സൂരജ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ നവംബർ 27നാണ് യുവതി വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഗുരുതരനിലയിലായ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സൂരജ് വിവാഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധിതനായത്. എന്നാൽ താലിക്കെട്ടി അൽപനേരത്തിനു ശേഷം സൂരജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു മുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഇതിനത്തുടർന്നു യുവതി സൂരജിനെതിരെ പൊലീസിൽ പീഡന പരാതി നൽകി. ശാരീരികബന്ധത്തിനു സൂരജ് നിർബന്ധിച്ചെന്നും എന്നാൽ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടയാളെന്നു പറഞ്ഞ് നിരസിച്ചെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ ഐപിസി 376 പ്രകാരം കേസ് എടുത്തെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രകാശ് റാത്തോഡ്‌ അറിയിച്ചു.

