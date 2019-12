‘ഇന്ത്യ ബനാന റിപ്പബ്ലിക് അല്ല; നിയമവാഴ്ചയുള്ള രാജ്യം: പൊലീസിനെതിരെ തെലങ്കാന ബിജെപി

ഹൈദരാബാദ്∙ ഹൈദരാബാദിൽ ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത തീ കൊളുത്തിക്കൊന്ന കേസിലെ നാല് പ്രതികളെ പൊലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും രൂക്ഷഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് തെലങ്കാന ബിജെപി. ഇന്ത്യ ബനാന റിപ്പബ്ലിക് അല്ലെന്നും ശക്തമായ ഭരണഘടനയും നിയമവാഴ്ചയുമുള്ള രാജ്യമാണെന്നും ബിജെപി വക്താവ് കെ. കൃഷ്ണ സാഗർ റാവു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിലെ പൊലീസ് നടപടിയെ ലോകസ്ഭയിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും പിന്തുണച്ചപ്പോഴാണ് വേറിട്ട സ്വരവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം രംഗത്തു വരുന്നത്.

തെലങ്കാന സർക്കാരും സംസ്ഥാന ഡിജിപിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണമെന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം കേട്ടതിനു ശേഷം മാത്രം കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാമെന്നാണു സംസ്ഥാന ബിജെപിയുടെ നിലപാടെന്നും കൃഷ്ണ സാഗർ റാവു പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയവത്‌കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ലെന്നും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യവർധൻ സിങ് റാത്തോഡിനെ പോലെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾ പൊലീസ് നടപടിയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് തെലങ്കാന ബിജെപി െപാലീസിനെ വിമർശിച്ചതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പൊലീസിനെ പൊലീസ് ആയി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ച സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു റാത്തോഡിന്റെ ട്വീറ്റ്.

വനിതാ ഡോക്ടറെ ബലാൽസംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളെ വധിച്ച െപാലീസുകാരെ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടം 'ഡിസിപി സിന്ദാബാദ്, എസിപി സിന്ദാബാദ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഡോക്ടര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ ദേശീയപാതയിൽ വച്ചാണ് എൻകൗണ്ടർ‌ നടന്നത്.

ഹൈദരാബാദിൽ യുവ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത തീ കൊളുത്തിക്കൊന്ന കേസിലെ നാല് പ്രതികളെ പൊലീസ് വെള്ളിഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.30 ന് വെടിവച്ചു െകാല്ലുകയായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ ഷംഷാബാദിൽ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ െപാലീസിന് ആക്രമിച്ചെന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ െവടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്നുമാണ് െപാലീസ് ഭാഷ്യം. നാല് പ്രതികളും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. .

English Summary: "Not Banana Republic", Says Telangana BJP As Party Leaders Praise Police