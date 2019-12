തെലങ്കാന ഏറ്റുമുട്ടൽ: പ്രതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിൽ പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പീഡനക്കേസ് പ്രതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉടൻ സംസ്കരിക്കരുതെന്ന് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി. തിങ്കളാഴ്ച (9) രാത്രി എട്ടു മണി വരെ മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ട നാലു പ്രതികളുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പൂർത്തിയായി.



മഹബുബ് നഗറിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പോസ്റ്റ് മോർട്ടം നടപടികൾ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർ‌‍ഡ് ചെയ്തു. പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിന്റെ വി‍ഡിയോ സിഡിയിലോ, പെൻഡ്രൈവിലോ പകർത്തി മഹബൂബ് നഗര്‍ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്സ് ജഡ്ജി മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലെ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം.



വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു മൃഗ ഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ പൊലീസ് വെടിവച്ചുകൊന്നത്. ഡോക്ടറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിൽനിന്ന് തോക്കുകൾ തട്ടിയെടുത്ത് വെടിയുതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസും തിരിച്ചു വെടി വച്ചു. 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ട എൻകൗണ്ടറിലാണ് നാലു പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് പിന്നീട് അറിയിച്ചു.



