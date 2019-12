ജനരോഷം തണുപ്പിക്കാന്‍ പൊലീസിന്റെ കാട്ടുനീതി, പാടില്ലാത്തതാണ്: കെമാൽ പാഷ

കൊച്ചി ∙ ഹൈദരാബാദിൽ ഡോക്ടറെ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ വെടിവച്ചു കൊന്ന പൊലീസ് നടപടി പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് റിട്ട. ജ‍ഡ്ജി കെമാൽ പാഷ. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ചേർന്നതല്ല, ഇവർ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ വിചാരണ കൂടാതെ ഒരിക്കലും ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ്. പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെ കാലിനു വെടിവച്ചിടാം, പകരം വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പൊലീസിനെ ഏൽപിക്കുന്നതിനു തുല്യമാകും. ജനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാടില്ലാത്തതാണ്.



സംഭവത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ പൊലീസിനു വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ പൊലീസ് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറി. ഒടുവിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കടുത്ത ജനരോഷമുയർന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് തലയൂരാനും ജനരോഷം തണുപ്പിക്കാനും കാട്ടുനീതി നടപ്പാക്കുകയാണ് പൊലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്. പൊലീസിനു പൂക്കൾ കൊടുക്കുന്നതും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവൻമാരുടെ കൊലയാണ് ജനങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത്. കണ്ണിനു കണ്ണ് എന്ന കാട്ടുനീതിയിലേയ്ക്ക്, പിന്നിലേയ്ക്ക് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ.

ഇതിന്റെ വലിയ പ്രത്യാഘാതം എന്നു പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസിലും ഭരണത്തിലും വിശ്വാസമില്ലെന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും. ഞങ്ങളുടെ നീതി ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ‍ജനങ്ങൾ തെരുവിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാലം അത്ര അകലയല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം നിയമത്തിലുണ്ടാകണം. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറണം. അവിടെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നീതി ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകൂ. 15, 20 ദിവസത്തിനകം ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികൾ ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് തിന്നു കൊഴുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോഴുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് കാണുന്നത്. ഇത് പൊലീസ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്.

നാളെ ഇത് വലിയ ദോഷമാണ്. പൊലീസിന് ഇങ്ങനെ ഒരംഗീകാരം ലഭിക്കുകയാണ്. ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള ഒരു ശിക്ഷയല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരെയും വെടിവച്ചു കൊല്ലാൻ പൊലീസിന് അധികാരമില്ല. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ജനങ്ങളുടെ മനസിലുള്ളത് പ്രതികാരവാഞ്ഛയാണ്. എന്നു കരുതി ഇത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ഉന്നാവ് പീഡന സംഭവങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ ജനം കാണുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ യഥാർഥ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നടപടികളുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് മാറണം. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം. – ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു.

English Summary: This is not match for a Civilized society, Kemal Pasha