ആറു വയസുകാരിയെ കുളിമുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചു, 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

കൊൽക്കത്ത ∙ കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ചിൽ ആറുവയസുകാരിയെ കുളിമുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചു. താരതല റോഡിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയായ 19 കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: 6-Year-Old Girl Locked In Bathroom, Raped By 19-Year-Old Neighbour In Kolkata