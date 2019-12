ലോക നേതാക്കൾ നമ്മളെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു; മഡ്രിഡിൽ ഗ്രെറ്റയുടെ രോഷം

മഡ്രിഡിലെ യുഎൻ കാലാവസ്ഥാമാറ്റ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് ആരുമറിയാതെയായിരുന്നു അവളുടെ വരവ്. ഭാവിക്കു വേണ്ടി വെള്ളിയാഴ്ചകൾ (ഫ്രൈഡേയ്സ് ഫോർ ഫ്യൂചർ) എന്ന ആഗോള വിദ്യാലയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാറിയ ഗ്രെറ്റ തുൻബെർഗ് (16) ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് മാഡ്രിഡിലേക്കു വന്നിറങ്ങിയ ട്രെയിനിനെ ചൊല്ലിപോലും വിവാദത്തിന്റെ ചൂളംവിളി. ഡീസൽ ട്രെയിനിൽ വന്നതാണ് ചിലരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. സമ്മേളന വേദിക്കു പുതിയ ഊർജവും ഉണർവും പകർന്നു പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം നിന്നു ചിത്രമെടുക്കാനും സംസാരിക്കാനും സമയം എടുത്ത ഗ്രെറ്റ തന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം ഏതാനും വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി.



മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടും ചുറ്റും കൂടിയവരോടും മനസിലെ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ 16 വയസുകാരി മടിച്ചില്ല: കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രക്ഷോഭം കൊണ്ട് ഒന്നും നേടാനായില്ല– ഗ്രെറ്റയുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ ഭാവിതലമുറയുടെ നിരാശയത്രയും കുത്തിനിറച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിനെതിരായി ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെ ലോകനേതാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഗ്രെറ്റ 2019 ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ഏറ്റവും രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷമായി മാറാൻ പോകുന്നുവെന്നു കണക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ സമർഥിച്ചു.



ലോക നേതാക്കൾ നമ്മളെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇത്തരം ഉചകോടികളിലോ നേതാക്കളിലോ ആല്ല, നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലുമാണ്– ആവേശം കൊണ്ടു തുള്ളിച്ചാടിയ ആരാധകരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗ്രെറ്റ കൂട്ടിചേർത്തു. പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെയും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളെയും ചേർത്തു നിർത്തി ദക്ഷിണാർധ ഗോളത്തിലെ (ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്) ജനങ്ങളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിലൂടെ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ വമ്പൻ ശക്തികളെ (ഗ്ലോബൽ നോർത്ത്) നേർവഴിയ്ക്കു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു തുഴയെറിഞ്ഞ് ഗ്രെറ്റ ഉച്ചകോടിയിലെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളുടെ മനസുകൾ പിന്നെയു കീഴടക്കി. സുരക്ഷിത വലയങ്ങളിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു ലോകം നേരിടുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്കു നേരെ കണ്ണുതുറക്കാൻ നേതാക്കളും സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളും ശ്രമിക്കണമെന്ന വാക്കുകളുടെ മിന്നൽ പിണറിൽ സമ്മേളന വേദി തിരിച്ചറിഞ്ഞു: ഇതു നാളെയുടെ ഇടിമുഴക്കം.



തുടർന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെതിരായി നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 ലക്ഷം പേരെങ്കിലും പങ്കെടുത്തുവെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരും സ്പെയിനിലെ യുവജനങ്ങളും കൈ കോർത്തതോടെ ജനക്കൂട്ടം ഒരു പ്രവാഹമായി മാറി. ഞങ്ങൾക്കു കാലാവസ്ഥാനീതി വേണം, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ–പ്രകടനത്തിൽ നിന്നുയർന്ന മുദ്രാവാക്യം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാറി. സ്വീഡീഷ് സ്കൂൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന പ്ലക്കാർഡും ഏന്തി ആദ്യം സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലും പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മാറി സംസാരിച്ച ഗ്രെറ്റ പതിവുപോലെ തന്റെ കൊളുത്തു ജാക്കറ്റും അയഞ്ഞ പാന്റും ധരിചാണു വേദിയിലെത്തിയത്.



English Summary: Greta Thunberg criticizes world leaders' climate actions as they meet at COP25 to discuss the crisis