മഗേഷിമ: ഏഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ യുഎസിന് തുണയാകുന്ന ‘അഗ്നിപർവത പാറ’

ഹോങ്കോങ് ∙ കിഴക്കൻ ചൈനാ കടലിന്റെ അരികിൽ മൂന്ന് ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ‘അഗ്നിപർവത പാറ’. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഏഷ്യൻ രാജ്യവുമായി യുദ്ധമുണ്ടായാൽ യുഎസിന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ പറന്നിറങ്ങുന്നത് ഇവിടെയായിരിക്കും. ജപ്പാനിലെ പ്രധാന ദ്വീപായ ക്യുഷുവിന് 34 കിലോമീറ്റർ തെക്കുമാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഗേഷിമ ട്വീപാണ് ഈ ‘അഗ്നിപർവ്വത പാറ’. ഇപ്പോൾ ടോക്കിയോ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള, ജനവാസമില്ലാത്ത, അഗ്നിപർവതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ദ്വീപ് വാങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജപ്പാൻ സർക്കാർ.

പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ പദ്ധതികൾക്കായി നിർമിച്ച രണ്ടു റൺവേകൾ ദ്വീപിലുണ്ട്. ഇവ നവീകരിച്ച് നാവികസേന, മറൈൻ കോർപ്സ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിലെ ലാൻഡിങ്ങ് പരിശീലിക്കാൻ യുഎസിനു വിട്ടുനൽകാനാണ് ജപ്പാന്റെ പദ്ധതി. അന്തിമകരാറിനു രൂപം നൽകാത്തതിനാൽ ഇതിനുള്ള സമയപരിധി ഇനിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

അനുയോജ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ജപ്പാന്റെ പ്രതിരോധ സേനയുടെ സ്ഥിരം താവളമാക്കി ദ്വീപ് മാറ്റാനും സർക്കാരിനു പദ്ധതിയുണ്ട്. ജാപ്പനീസ് ഭരണത്തിലുള്ള സെൻകാക്കു ദ്വീപുകൾക്ക് (ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ ഡിയായു) ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിഴക്കൻ ചൈനാക്കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തി തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം ജപ്പാനുമുണ്ട്.

‘മഗേഷിമ ദ്വീപ് വാങ്ങുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ജപ്പാൻ-യുഎസ് സഖ്യത്തിന്റെയും ജപ്പാന്റെയും പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇതു നിർണായകമാണ്. മഗേഷിമ വാങ്ങുന്നത് വർഷങ്ങളായി ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ദ്വീപിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ടസുട്ടൺ ഇക്കാര്യത്തിൽ നവംബർ അവസാനത്തോടെ സർക്കാരുമായി ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസിന്റെ ഫീൽഡ് കാരിയർ ലാൻഡിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള സ്ഥിര താവളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ദ്വീപ് വിട്ടുനൽകാൻ തയാറാണെന്നു 2011ൽ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ’ – ദ്വീപ് വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ജാപ്പനീസ് ചീഫ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി യോഷിഹിഡെ സുഗ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജപ്പാനിലെ യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

യുഎസ് സേനാ വിന്യാസം

ചൈനയുടെ വൻ മിസൈൽശേഖരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കിഴക്കനേഷ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാന താവളങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു 2011ൽ ജപ്പാനുമായി 146 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ കരാർ. വെറും ആറ് താവളങ്ങളിലാണ് ജപ്പാനിലുള്ള യുഎസ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിഡ്നി സർവകലാശാലയിലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റഡി സെന്റർ ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൈനീസ് മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ തടയാനുള്ള കരുത്ത് യുഎസിനില്ല. ഇതു മറികടക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം യുഎസ് സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളെയും കൂടുതൽ താവളങ്ങളിലേക്ക് വിന്യസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.

വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളേക്കാൾ സ്ഥിരമായ താവളങ്ങൾ നിർമിക്കാനാണ് സൈന്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായവും മഗേഷിമ ദ്വീപു പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യുഎസിനെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു പോയേക്കാവുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളേക്കാൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി നവീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിര താവളങ്ങൾ നിർമിച്ചെടുക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഇനി യുഎസ് ശ്രദ്ധ.

യുഎസ്–ജപ്പാൻ ബന്ധം

ജപ്പാനിൽ യുഎസ് സ്ഥിര താവളം കെട്ടിപ്പടുത്താൽ അത് യുഎസ്-ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും. രണ്ടു വിഷയങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി യുഎസും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ‘സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം’. ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമീപത്തുനിന്ന് യുഎസ് സൈനിക പ്രവർത്തനം മാറ്റാനുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ സമ്മർദവും ജപ്പാനടക്കമുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾക്കായി രാജ്യത്തെ നികുതിദായകരുടെ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയുമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അകൽച്ചയ്ക്ക് കാരണം.

ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസ് മറൈൻ കോർപ്സിന്റെ ഫുട്ടെൻ‌മ എയർ സ്റ്റേഷൻ, ദ്വീപിൽനിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഒകിനാവ നിവാസികൾ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം വിമാനം തകർന്നു വീഴുന്നതും താവളത്തിനു പുറത്തു വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പതിവായതിനെ തുടർന്നാണ് ദ്വീപ് നിവാസികൾ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന് എയർ സ്റ്റേഷൻ ദ്വീപിൽ നിന്നു മാറ്റാനുള്ള നടപടികളുമായി ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ മുൻപോട്ടു പോകുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ യുഎസിനുണ്ടായ അനിഷ്ടം ‘മഗേഷിമ’ വഴി പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് ജപ്പാൻ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ദ്വീപ് വാങ്ങാനുള്ള ചെലവിൽ പകുതിയിലേറേയും ജപ്പാൻ മുടക്കണമെന്ന യുഎസിന്റെ വാശിയാണ് ഇപ്പോൾ വിലങ്ങുതടിയായിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഏഷ്യയിൽ ഒരു സ്ഥിര സൈനിക താവളം യുഎസ് നിർമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു മഗേഷിമയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്നതിൽ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമില്ല.



English Summary: Japanese island could become an unsinkable US aircraft carrier