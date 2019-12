‘ഉന്നാവിൽ’ രാജ്യമാകെ പ്രതിഷേധം; 25 ലക്ഷം രൂപ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുപി സർക്കാർ

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം തീവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുപി സർക്കാർ. കുടുംബത്തിനു സഹായമായി ചെക്ക് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉടൻ കൈമാറുമെന്ന് മന്ത്രി കമൽ റാണി വരുൺ പ്രതികരിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടു നിർമിച്ചു നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



പൊള്ളലേറ്റു യുവതി മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ രാജ്ഘട്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെ ജനങ്ങൾ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. പൊലീസ് ബാരിക്കേ‍ഡുകൾ ചാടിക്കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറി. യുവതിയുടെ മരണം അതീവ ദുഃഖകരമാണെന്നു യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രതികരിച്ചു. കേസ് അതിവേഗ കോടതിയിലായിരിക്കും നടക്കുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങളിൽ അന്വേഷണം 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നു നിര്‍ദേശം നൽകിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇതു സംബന്ധിച്ചു കത്തെഴുതിയത്. 1,023 അതിവേഗ കോടതികൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ 160 എണ്ണം ഇതിനകം തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.



കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക‌ ഗാന്ധി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മരിച്ച യുവതിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ യുവതിയുടെ കുടുംബത്തെ അക്രമികൾ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ക്രിമിനലുകൾ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെയാണു വിഹരിക്കുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഉന്നാവിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.



