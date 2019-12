എരിയുന്ന നോവിലും അവള്‍ പറഞ്ഞു: എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, മരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമില്ല

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ 'എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എനിക്ക് മരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമില്ല, അവരെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് എനിക്കു കാണണം' ഉന്നാവില്‍ പീഡനത്തിനിരയായ 23കാരി ഇന്നലെ രാത്രി വിടപറയും മുൻപു കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഡോക്ടര്‍മാരോടും പറഞ്ഞ അവസാന വാക്കുകളാണിത്. ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നല്‍കിയതിനു അഞ്ചു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തീയിട്ടു കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടിയെ 90 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ നിലയിലാണ് സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11.40ന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മരണം.



'കൊടുംവേദനയാണ് അവള്‍ അനുഭവിച്ചത്. രക്ഷിക്കണമെന്ന് അവള്‍ അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു' ആശുപത്രിയിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. പീഡനക്കേസിലെ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനായി റായ് ബറേലിയിലെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ഉന്നാവയിലെ സിന്ദുപുര്‍ ഗ്രാമത്തിനു പുറത്ത് വച്ചു യുവതിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരിശങ്കര്‍ ത്രിവേദി, രാം കിഷോര്‍ ത്രിവേദി, ഉമേഷ് ബാജ്പായ്, ശിവം, ശുഭം ത്രിവേദി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നു തീകൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

തീ കത്തിപ്പടരുമ്പോഴും ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ഓടി ഒരു വീടിന് പുറത്തു ജോലിചെയ്യുന്നയാളുടെ അടുത്തുചെന്നു യുവതി സഹായം തേടി. പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ച ശേഷം അവര്‍ അവളെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ലക്‌നൗവിലെ സിവില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി ബേണ്‍ യൂണിറ്റില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടി പൊലീസിനു നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ അഞ്ച് പ്രതികളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. താന്‍ അനുഭവിച്ച അഗ്‌നിപരീക്ഷ വിവരിച്ചു. പക്ഷെ ഒടുവില്‍ വിധിക്കു മുന്നില്‍ അവള്‍ കീഴടങ്ങി.

'ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ മണിക്കൂറില്‍ ഉന്നാവോ ഇരയുടെ കുടുംബത്തിനു ധൈര്യം നല്‍കണമെന്നു ഞാന്‍ ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഇതു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരാജയമാണ്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ക്കു നീതി നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. സാമൂഹികമായി, നാമെല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ക്രമസമാധാന നിലയുടെ പൊള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നു'- കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കേസിലെ പ്രതികളെ ഒരു മാസത്തിനകം തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോടും, യുപി സര്‍ക്കാരിനോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് ഡല്‍ഹി വനിതാ കമ്മിഷന്‍ മേധാവി സ്വാതി മാലിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

