ചാരന്മാരെ പേടിയില്ല; സ്വന്തം മൊബൈല്‍ കൈവിടാതെ ട്രംപ്; ചോരുമോ രഹസ്യങ്ങള്‍?

വാഷിങ്ടൻ∙ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വക വയ്ക്കാതെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‌ഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൈയിലുള്ള സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോൺ. ഇത്തരം നടപടികൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്ന ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ട്രംപ് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ല. ട്രംപിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ‘സ്വകാര്യ ഫോൺ’ സംഭാഷണങ്ങളിലെ വിവാദം വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയത്.



പ്രസി‍ഡന്റിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാജയപ്പെട്ടതായി ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾക്കിടെ ചിലർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇതു ചോർത്തിയേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ഇവർ പങ്കുവച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ യുഎസ് സ്ഥാനപതി യുക്രൈനിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ട്രംപിനെ വിളിച്ചത് റഷ്യയുൾപ്പെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം. സാധാരണയായി യുഎസ് സ്ഥാനപതി പ്രസിഡന്റിനോടു സംസാരിക്കേണ്ടത് എംബസിയിലെ സുരക്ഷിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ സെൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട്. യുക്രൈനിലെ പൊതു സ്ഥലത്തുനിന്ന് യുഎസ് സ്ഥാനപതിയുടെ ഫോൺ കോൾ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് എളുപ്പം കേൾക്കാനും സാധിക്കും. ട്രംപിന്റെ ഫോൺ കോൾ രേഖകളടങ്ങിയ ഇംപീച്ച്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് യുഎസ് ഹൗസ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റി അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോൺ സോളമൻ, അറ്റോർണി റൂ‍ഡി ജൂലിയാനി, യുക്രൈൻ– യുഎസ് ബിസിനസുകാരൻ ലെവ് പാർനാസ് എന്നിവരുമായെല്ലാം നടത്തിയ ആശയ വിനിമയങ്ങളാണു റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.



സർക്കാർ തലത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയെല്ലാം കൈവശമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിദേശ സർക്കാരുകള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതായി യുണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കലിഫോർണിയ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ബ്രയാൻ കണ്ണിൻഹാം പറഞ്ഞു. വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതു പുതിയ കാര്യമല്ല. സെൽഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇരു വശത്തുമുള്ളവരും സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ– ബ്രയാൻ വ്യക്തമാക്കി.



ഫോണ്‍ രേഖകളിൽ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പേരില്‍ പരാമർശമില്ലെന്നാണു വിവരം. എന്നാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ‘1’ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ നമ്പരാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആഡം ഷിഫ് പ്രതികരിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പല തലണ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ സ്വകാര്യ സെൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിന്റെ പേരിൽ പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്പർ തന്നെ ട്രംപ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. യുഎസ് സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു ഫോൺ നമ്പർ കൂടി ട്രംപിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി സ്വകാര്യ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നാണു യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വിശദീകരണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളെയും ട്രംപ് തള്ളി.



