‘എല്ലായിടത്തും തീയാണ്, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു’; കണ്ണീർക്കയത്തിൽ തലസ്ഥാനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഡൽഹിയിലെ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 43 തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കൊന്നിനാണ് തലസ്ഥാന നഗരം സാക്ഷ്യ വഹിച്ചത്. പൊള്ളലേറ്റതിനേക്കാള്‍ ഉപരി ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും മരിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കാതെയാണ് ഫാക്ടറി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ വിശദീകരണം.

ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തെളിയിക്കുന്ന, തീപിടിത്തത്തിനിടെ ഒരു തൊഴിലാളി സഹോദരനെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. യുപി സ്വദേശി മുഷ്റഫ് അലിയുടെ ഫോണ്‍ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ‘ചേട്ടാ, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലായിടത്തും തീയാണ്, ദയവായി നാളെ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക. എല്ലായിടത്തും തീയാണ്, രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല’ – അലി സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു. തന്റെ ഭാര്യയെയും നാലു മക്കളെയും നോക്കണമെന്നും അലി ഫോണിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിക്കൂവെന്ന് സഹോദരൻ അലിക്കു മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്.

‘മൂന്നു നാല് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ മരിക്കും. മരിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന ആളുകളെ വേണം എന്റെ മരണവിവരം ആദ്യം അറിയിക്കാൻ’– അലിയുടെ അവസാന വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നാല് വർഷം മുൻപാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ റാണി ഝാന്‍സി റോഡിലുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ മുഷ്റഫ് അലി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഭാര്യയും മൂന്നു പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയുമാണ് അലിക്കുള്ളത്.

പുലർച്ചെ അ‍ഞ്ചരയോടെയാണ് ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഫാക്ടറിക്കുള്ളില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ജീവനക്കാരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ബിഹാര്‍, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉള്ളവരായിരുന്നു ഏറെയും‌. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമ റെഹാനെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് വൈകിട്ട് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനു വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

