നീണ്ടകരയിൽനിന്നു മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയ ബോട്ട് കാണാതായി; തിരച്ചിൽ തുരുന്നു

കൊല്ലം ∙ നീണ്ടകരയിൽനിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയ ബോട്ട് കാണാതായി. നീണ്ടകര സ്വദേശി മജീദിന്റെ ഉടമസ്‌ഥതയിലുള്ള ‘സ്നേഹിതൻ’ എന്ന ബോട്ടാണ് കാണാതായത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പോയ ബോട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചെത്തെണ്ടതായിരുന്നു. ബോട്ടിൽ ഉടമ മജീദിനൊപ്പം മുജീബ്‌, സാബു, യേശുദാസൻ എന്നീ തൊഴിലാളികളും ഉണ്ട്.

പ്രൊപ്പല്ലറിൽ വലകുരുങ്ങി ബോട്ട് ഓടിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് പുലർച്ചെ ഇവർ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ രണ്ടു ബോട്ടുകളും മറൈൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിന്‍റെ ബോട്ടും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Fishing Boat Gone From Neendakara is Missing