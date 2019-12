ന്യൂഡൽഹി ∙ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി നിരക്കുകളിലെ ഇളവുകളുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ നടപടികളെപ്പറ്റി സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഊർജം പകരാൻ ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ആളുകളുടെ കൈയിൽ കൂടുതൽ പണം ലഭ്യമാകാൻ വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി നിരക്കിലെ ഇളവ് സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണതെന്നു മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. നികുതിദായകരെ ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ ധനമന്ത്രി, നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആറുവർഷത്തെ താഴ്ന്ന വളർച്ചാനിരക്കിൽ‌നിന്ന് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കരകയറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സെപ്റ്റംബറിൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്കുകൾ 10 ശതമാനം വരെ കുറച്ചിരുന്നു. ഇത് 28 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്. നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി 30 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 22 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുകയും 2019 ഒക്ടോബർ 1 ന് ശേഷം വന്ന പുതിയ നിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ഉള്ളി വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, അധികം ഉള്ളി കഴിക്കാറില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ഉള്ളിക്കു പകരം അവക്കാഡോയാണോ കഴിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചിരുന്നു.

