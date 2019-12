ഉന്നാവ്: നിയമം തകരുമ്പോഴും മോദി നിശബ്ദനെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമവാഴ്ച ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നിശബ്ദനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പീഡനകേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.



ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വിഡിയോയും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല ടാഗ് ചെയ്തു. ‘ഉന്നാവ്, ഇറ്റാവ, ഹൈദരാബാദ്, പൽവാൾ-ഫരീദാബാദ്, ഭീകരത തുടരുന്നു! പീഡനത്തിന് ഇരയായവർ നീതിക്കായി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് മുറിപ്പെടുന്നു. നിയമവാഴ്ച ലംഘിച്ച കുറ്റവാളികൾ സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കുന്നു! പക്ഷേ, മോദിജി നിശബ്ദനാണ്. അനുതാപമോ അപലപിക്കലോ ഇല്ല, ഒരു വാക്കു പോലും മിണ്ടുന്നില്ല. ആരും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല? എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിൽ ചോദിച്ചു.

ഇന്ത്യയിപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ‘ബലാൽത്സംഗ തലസ്ഥാന’മാണെന്നാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം അവജ്ഞയോടെ പറയുന്നതെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

ആഘോഷമില്ലാത്ത ജന്മദിനം

ഉന്നാവ് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജന്മദിനാഘോഷം വേണ്ടെന്നുവച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. നാളെയാണ് സോണിയയുടെ 73–ാം ജന്മദിനം. രാജ്യമാകെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പെരുകുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആഘോഷം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Law And Order Has Broken Down, PM Is 'Mute': Congress