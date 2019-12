പാചക വാതക വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന

ന്യൂഡൽഹി ∙ സബ്‌സിഡിയില്ലാത്ത പാചക വാതക വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. പ്രതിമാസ വിലയിലെ നാലാമത്തെ വർധനവാണിത്. ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും യഥാക്രമം 13.5 രൂപയും 14 രൂപയും വർധിക്കുമെന്ന് ഇൻഡെയ്ൻ ബ്രാൻഡിൽ എൽപിജി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചു. സബ്സിഡിയില്ലാത്ത എൽപിജി നിരക്കുകൾ ഡൽഹിയിൽ സിലിണ്ടറിന് 695 രൂപയായും മുംബൈയിൽ 665 രൂപയായും പുതുക്കി. നവംബറിൽ വില യഥാക്രമം 681.5 രൂപയും 651 രൂപയുമായിരുന്നു.



കൊൽക്കത്തയിലും ചെന്നൈയിലും സബ്‌സിഡിയില്ലാത്ത എൽപിജി നിരക്ക് സിലിണ്ടറിന് 76 രൂപവീതം ഉയർന്ന് യഥാക്രമം 706 രൂപയും 696 രൂപയും ആയി. കേരളത്തിലെ ശരാശരി എൽപിജി വില 14.2 കിലോഗ്രാമിന് 647.5 രൂപയാണ്.

നിലവിൽ ഒരു വർഷം ഒരു വീടിന് 14.2 കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള 12 സിലിണ്ടറുകൾ സർക്കാർ സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുന്നു. കൂടുതൽ എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് വിപണിവില നൽകി വാങ്ങേണ്ടിവരും. സർക്കാർ സബ്സിഡി ഓരോ മാസവും വ്യത്യാസപ്പെടും.

രാജ്യാന്തര ബെഞ്ച്മാർക്ക്, വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിരക്ക് എന്നിവയാണ് എൽ‌പി‌ജി വിലകളിലെ മാറ്റങ്ങളും, സബ്‌സിഡിയുടെ അളവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

