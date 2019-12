ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമവും സിആർപിസിയും ഭേദഗതി ചെയ്യും: അമിത് ഷാ

പുണെ∙ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമവും (ഐപിസി), ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടവും (സിആർപിസി) ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലാണ് എൻഡിഎ സർക്കാരെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. രാജ്യത്തിനു കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചട്ടത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണു നീക്കമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീപീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ നിയമസംവിധാനത്തിലെ പാളിച്ചകൾ ചർച്ചയാകുന്ന സമയത്താണ് അമിത് ഷായുടെ നിര്‍ണായക പ്രതികരണം.

നീതി അതിവേഗം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലും പരിഷ്കാരം വേണമെന്നാണു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. അതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുണെയിൽ പൊലീസ് ഡിജിപിമാരുടെയും ഐജിമാരുടെയും കോണ്‍ഫറൻസിലാണ് അമിത് ഷാ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കു പോലും രാജ്യത്തു ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നുവെന്ന ചർച്ചകൾ വ്യാപകമാണ്. 2012ൽ നടന്ന നിർ‌ഭയ കേസിലെ ശിക്ഷ ഇതുവരെയും നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജ്യത്തു മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന പൊലീസ് സേനകളെ അമിത് ഷാ അഭിനന്ദിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, കേന്ദ്ര ഹോം സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാർ ബല്ല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.



English Summary: Modi government resolves to make changes in IPC, CRPC: Amit Shah