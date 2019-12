സിനിമാ തർക്കത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പായിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യം: ഇടവേള ബാബു

കൊച്ചി∙ ഷെയ്ന്‍ നിഗം വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ച ആവശ്യമുണ്ടെന്നു താരസംഘടന ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു. ഇനിയൊരു തര്‍ക്കം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയേ ചര്‍ച്ച നടത്തൂ. ഫെഫ്കയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഷെയ്നുമായും സംസാരിക്കുമെന്നും ഇടവേള ബാബു മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ഷെയ്ന്‍ നിഗവും നിര്‍മാതാക്കളുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് അമ്മയുടെ ഇടപെടൽ. ഇടവേള ബാബുവും നടന്‍ സിദ്ദിഖും ഷെയ്നുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഫെഫ്ക പ്രതിനിധികളുമായും ഷെയ്ന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഷെയ്ൻ നിഗമിന് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണു ചർച്ചകൾ.

താരവുമായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയ ‘വെയിൽ’, ‘കുർബാനി’ എന്നീ സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ സിനിമകൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തുംവരെ ഷെയ്ൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ നിർമിക്കില്ലെന്നാണ് ഭാരവാഹികളുടെ നിലപാട്.

മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിനിമകൾ തീർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഷെയ്ൻ വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താനാവൂ എന്നായിരുന്നു നേരത്തേ ‘അമ്മ’ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. ‘അമ്മ’യും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്കയും പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ ഒത്തുതീർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനു കത്തു നൽകിയിരുന്നു.



