ലക്നൗ ∙ ഉത്തർ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എത്താതെ ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കില്ലെന്ന് കുടുംബം. ഉടന്‍ തീരുമാനമറിയിക്കണമെന്ന് ഇരയുടെ സഹോദരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പത്തുമണിക്കാണ് സംസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പണമോ ജോലിയോ വേണ്ടെന്നും നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സഹോദരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എത്രയും വേഗം സംസ്കാരം നടത്താന്‍ കുടുംബത്തിനുമേല്‍ പൊലീസ് സമ്മര്‍ദം തുടങ്ങിയതോടെയാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം വേണമെന്ന നിലപാടില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ എത്തിയത്.

രാവിലെ 10 മണിയോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ ഗ്രാമമായ ഭാട്ടൻ ഖേഡായിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ പ്രതികൾ ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തുടനീളം തുടരുകയാണ് . ഡൽഹി സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഉന്നാവിലെക്ക് പുറപ്പെട്ട, മൃതദേഹം വഹിച്ചുള്ള ആംബുലൻസ് രാത്രി 9.30 നു ശേഷമാണ് ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയത്. രാത്രി വൈകി എത്തിയതിനാൽ സംസ്കാരം ഇന്നത്തേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ഉന്നാവില്‍ മരിച്ച യുവതിയുടെ വീടിന് മുന്നില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: ജെ.സുരേഷ്

ഡൽഹിയിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേത്യത്വത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലേക്ക് മെഴുകുതിരി പ്രതിഷേധം നടന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. കോൺഗ്രസും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രിമാരായ കമല്‍ റാണി വരുണിനും സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യയ്ക്കും ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വന്നു.

ഉന്നാവിൽ മരിച്ച യുവതിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ചിത്രം: ജെ.സുരേഷ്

സർക്കാർ 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം കുടുംബത്തിനു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റായ്ബറേലിയിലെ വിചാരണക്കോടതിയിലേക്കു പോകാൻ റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ യുവതിയെ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതിയായ ശിവം ത്രിവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ 5 അംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. 90 ശതമാനത്തിലേറെ പൊള്ളലേറ്റ യുവതി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഡൽഹി സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ മരണത്തിനു കിഴടങ്ങിയത്.



