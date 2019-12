ഉന്നാവ്: യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷ; ആയുധം സൂക്ഷിക്കാൻ അനുമതി

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിനു കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുപി സർക്കാർ. യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന് പൊലീസ് കാവലും ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അനുമതിയും നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലക്നൗ ഡിവിഷനൽ കമ്മിഷണർ മുകേഷ് മേഷ്റാം യുവതിയുടെ കുടുംബവുമായി ഞായറാഴ്ച ചര്‍ച്ച നടത്തി.



കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സഹോദരിക്ക് 24 മണിക്കൂറും സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് മേഷ്റാം പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സുരക്ഷ ലഭ്യമാക്കും. സഹോദരന്റെ അഭ്യർഥന അംഗീകരിച്ചു കുടുംബത്തിന് ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽ‌കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും മേഷ്റാം ഉന്നാവിൽ പറഞ്ഞു. മരിച്ച യുവതിയുടെ സഹോദരിക്കു ജോലി കണ്ടെത്തി നൽകാനും ശ്രമമുണ്ട്. പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം കുടുംബത്തിന് 2 വീടുകൾ നൽകും. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സർക്കാർ പ്രതിനിധി ഉറപ്പു നൽകി.



മേഷ്റാമും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ തയാറാണെന്നു കുടുംബം അറിയിച്ചു. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നേരിട്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കൂവെന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുടുംബം അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സർക്കാർ‌ പ്രതിനിധികളെത്തി ഇവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. കനത്ത പൊലീസ് കാവലിൽ കർമങ്ങൾക്കായി യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടു.



ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതികളെ ഹൈദരാബാദിൽ ചെയ്തപോലെ വെടിവച്ചുകൊല്ലണമെന്ന് യുവതിയുടെ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതികളിൽനിന്നും അവരുടെ കൂട്ടാളികളിൽനിന്നും ഇപ്പോഴും ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകിയിട്ടും പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നു യുവതിയുടെ കുടുംബം പരാതി ഉന്നയിച്ചു.



English Summary: Unnao rape victim’s family to get security, arms license, promises UP govt