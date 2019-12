അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാലികൾക്കായി യുപി സർക്കാരിന്റെ ‘പശു സഫാരി’

ലക്നൗ ∙ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ വാർത്തയാകുന്നതിനിടെ, അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാലികൾക്കും മൃഗങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനുമായി സംസ്ഥാനത്ത് ‘പശു സഫാരി’ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ. പശു സംരക്ഷണത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും യുപി മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി ലക്ഷ്മി നാരായൺ ചൗധരി പറഞ്ഞു.



‘ബരാബങ്കി, മഹാരാജ് ഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ ഫാമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 15,000 മുതൽ 25,000 വരെ പശുക്കളെ വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സഫാരി സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സഫാരികൾക്കൊപ്പം ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളും പശുമാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ നിർമിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും. ടൂറിസത്തിനായി ഇത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പശു സഫാരികൾ സന്ദർശിക്കാനും അനുവാദമുണ്ടാകും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ സർക്കാർ ‘മുഖ്യമന്ത്രി നിരാശ്രിത് ബെസഹാര ഗോവംശ് സഹ്ഭാഗിത യോജന’ എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിരുന്നു. പ്രതിദിനം ഒരു പശുവിന് 30 രൂപ വീതം നൽകി വഴിതെറ്റിയ കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. നേരത്ത, സംസ്ഥാന ബജറ്റിലും പശു സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന കന്നുകാലികൾക്കായി പശു അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: UP Government Plans "Cow Safaris" For Better Safety, Upkeep Of Stray Cattle