യുപിയിൽ പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിക്കു നേരേ ആസിഡ് ആക്രമണം

ലക്നൗ ∙ സ്ത്രീകൾക്കു നേരേയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് അറുതിയില്ല. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസഫര്‍നഗറില്‍ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ യുവതിക്കു നേരെ പ്രതികളുടെ ആസിഡ് ആക്രമണം. പീഡന പരാതി പിൻവലിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്ന യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി നാലു പ്രതികളും ചേർന്ന് ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.

30 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ മുപ്പതുകാരിയായ യുവതിയെ മീററ്റിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നാല് പേർ ചേർന്നു പീഡിപ്പിച്ചതായി യുവതി കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതു പിൻവലിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികളുടെ അതിക്രമം.

നേരത്തെ ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയത്. പ്രതികൾ ഒളിവിലാണെന്നും ഇവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഷഹ്‌പുർ പൊലീസ് സിഐ ഗിരിജ ശങ്കർ ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.



English Summary: UP: rape victim attacked with acid by accused in Muzaffarnagar