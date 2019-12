നീതി അനന്തമായി നീളരുത്: ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മറുപടിയുമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി

പുണെ ∙ നീതി വൈകുന്നതില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു. തെലങ്കാനയിലെ പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ചു സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെയുടെ പ്രതികരണത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി. നീതി തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്നും പ്രതികാരരൂപേണ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സത്ത നഷ്ടമാകുമെന്നുമായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നീതി തൽക്ഷണം ലഭിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞതു ശരിയാണെങ്കിലും അത് അനന്തമായി നീളരുതെന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

‘ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നിര്‍വഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പുതിയ നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നതിനുപകരം രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയും ഭരണ മികവുമാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ആവശ്യം. നിർഭയ സംഭവത്തിനു ശേഷം പാർലമെന്റിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചോ? ബില്ലിനോ പുതിയ നിയമത്തിനോ ഞാൻ എതിരല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താഗതി മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമെ ഇവിടെ മാറ്റമുണ്ടാകൂ’ – ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ, ഒരു സ്ത്രീയെ അമ്മയായി, സഹോദരിയായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർത്തും ലജ്ജാകരമാണ്. ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞബദ്ധമാണെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. പുണെയിൽ സിംബയോസിസ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 16–ാമത് ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രതികാരം അല്ല നീതി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

നീതി തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്നും പ്രതികാരരൂപേണ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സത്ത നഷ്ടമാകുമെന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ശനിയാഴ്ച രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ ജോധ്പുർ ബെഞ്ചിന്റെ പുതിയ മന്ദിരോദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രതികരണം.

‘കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കണമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ, നീതി തൽക്ഷണം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരിക്കലും അത് പ്രതികാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിക്കൂടാ. പ്രതികാരത്തിലൂടെ നീതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയും പുതിയവ ആവിഷ്കരിച്ചും ജനങ്ങൾക്കു താങ്ങാവുന്നതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നീതിനിർവഹണ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ രാഷ്ട്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

അതേസമയം, വ്യവഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും നടപടി ആവശ്യമാണ്. ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു നിയമമുണ്ട്. എന്നാൽ, മധ്യസ്ഥതയിൽ ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയോ നൽകുന്ന കോഴ്സുകളൊന്നും രാജ്യത്തില്ല’ – ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയിൽ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ കൂട്ടബലാത്സംഘം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ പൊലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നതിനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുവികാരത്തെ ശരിവച്ച് ഉന്നത അഭിഭാഷകരും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും വരെ രംഗത്ത് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനാധിപത്യ മതേതര സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ എന്താണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ്ജസ്റ്റിസ് ഓര്‍മിപ്പിച്ചത്.

