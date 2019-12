ഒരു സുരക്ഷയുമില്ലാതെ ഫാക്ടറി; വാതിലുകളും ജനലുകളും പോലുമില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇടുങ്ങിയ ഗലിയിൽ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച ഫാക്ടറി കെട്ടിടത്തിലെ തീപിടിത്തത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 43 ജീവനുകൾ. പുലർച്ചെ ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ പലരും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത് എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നു പോലും അറിയാതെ. റാണി ഝാൻസി റോഡിലെ തിരക്കേറിയ അനാജ് മണ്ഡിയിലെ കെട്ടിടം തൊഴിലാളികൾക്ക് അരക്കില്ലമായി മാറിയത് നിമിഷനേരത്തിനുള്ളിൽ.



1997ൽ ഉപഹാർ സിനിമാ തിയറ്ററിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി 59 പേർ മരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരമായ ദുരന്തം. ബിഹാറിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നുമുള്ള പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളാണ് ദുരന്തത്തിന് ഇരയായത്. കരോൾബാഗ് ഹോട്ടലിൽ തീയിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 17 പേർ മരിച്ചതിന്റെ വേദന മായും മുൻപ് നഗരത്തെ പിടിച്ചുലച്ച് വീണ്ടും ദുരന്തം. അനാജ് മണ്ഡിയിലെ ദുരന്തത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ കത്തിയതിന്റെ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് ബോധംകെട്ടുവീണ പലർക്കും രക്ഷയായതു നാട്ടുകാരുടെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം. പുക ശ്വസിച്ചു ബോധംകെട്ടു വീണ പലരും വെന്തുമരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അഗ്നിബാധയുടെ വിവരമറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലേക്കു പാഞ്ഞെത്തുന്ന ബന്ധുക്കൾ

നാലു നില കെട്ടിടം ഒരുതരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണു സൂചന. ഇത്രയേറെ തൊഴിലാളികൾ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യത്തിനു ജനലുകളും കതകുകളും പോലുമില്ലായിരുന്നു. ഉള്ള ജനലുകളാകട്ടെ പൂട്ടിയ നിലയിലും. നൂറ്റിയൻപതോളം ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവൻപണയം വച്ചു നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലാണ് 63 പേരെ രക്ഷിച്ചത്. ഇവരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. 2 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരുക്കേറ്റു. ബോധംകെട്ട പലരെയും ചുമലിൽ ചുമന്നാണുപുറത്തെത്തിച്ചത്. നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടിയതും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സമായി.

അന്വേഷണം നടത്തി 7 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടിനു സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. കെട്ടിടത്തിന് അഗ്നിശമന സേനയുടെ പ്രവർത്തനാനുമതിയില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് ഡയറക്ടർ അതുൽ ഗാർഗ് പറഞ്ഞു.

ബന്ധുവിന്റെ മരണവിവരമറിഞ്ഞു തളർന്നു വീണ യുവാവ് (ചിത്രം: എഎഫ്പി)

ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ ഞെരുങ്ങി

അനാജ് മണ്ഡിയിലെ ഇടുങ്ങിയ ഗലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലേക്കു ഫയർ എൻ‌ജിനുകൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു വൻ തിരിച്ചടിയായി. ഒന്നോ രണ്ടോ ഫയർ എൻജിനുകൾക്കു മാത്രമാണ് പ്രവേശിക്കാനായത്. ആംബുലൻസുകൾ എത്താനും ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെ കുതിച്ചെത്തിയ അഗ്നിശമന സേന ജനൽപാളികൾ അറുത്താണ് കെട്ടിടത്തിൽ കയറിയത്. ഷോർട് സർക്യൂട്ടാണു കാരണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാക്ടറി ഉപകരണത്തിൽ നിന്നാണു തീപടർന്നതെന്നാണു വൈദ്യുതി കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.

3,4 നിലകൾ പൂർണമായും തീയിലും പുകയിലും മുങ്ങി. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, തൊപ്പി, കസേര, പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി തുടങ്ങിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്ന ഫാക്ടറിയാണിത്. ഇവ കത്തിയതു മൂലം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷപ്പുക നിറഞ്ഞതാണു മരണനിരക്കു വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നാണു സൂചന.

ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച അ‌ച്ഛന്റെ ചിത്രം പൊലീസ് നൽകിയത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നയാൾ.

ഉറ്റവരെതേടി പരക്കംപാച്ചിൽ

ആശുപത്രികളിൽ ഉറ്റവരെ തേടി ബന്ധുക്കളുടെ പരക്കംപാച്ചിൽ. ദുരന്തത്തിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ മരിച്ചതായും പലർക്കും പരുക്കേറ്റതായും അറിഞ്ഞ് നൂറുകണക്കിനു പേരാണ് എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലും ലേഡി ഹാർഡിങ് ആശുപത്രിയിലും തടിച്ചുകൂടിയത്. മരിച്ച നിലയിലാണ് പലരെയും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പുക ശ്വസിച്ചതിനാൽ ബോധംകെട്ട പലർക്കും അടിയന്തര ചികിൽസ നൽകി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ. സംഭവം നടന്നത് പുലർച്ചെയായതിനാൽ പല ഡോക്ടർമാരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.

എൽഎച്ച്എംസി ആശുപത്രിയിൽ‌ 14 വയസുകാരൻ മുഹമ്മദ് സഹ്മത്, 13 വയസുകാരൻ മുഹമ്മദ് മഹമൂദ് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒടുവിൽ കണ്ടെത്താനായത് മഹമൂദിന്റെ മൃതദേഹമാണ്. കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അഗ്നിബാധയിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കാത്ത് ലേഡി ഹാർഡിങ് ആശുപത്രിക്കു മുന്നിൽ നിരനിരയായി സ്ട്രെച്ചറുകൾ

വാതിലിനു സമീപം കിടന്നത് രക്ഷ

ദുരന്തത്തിൽ നിന്നു കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ ഫിറോസ് ഖാനു തുണയായത് വാതിലിനു സമീപം ഉറങ്ങിയത്. കെട്ടിടത്തിൽ തീപടരുന്നത് കണ്ടാണ് പുലർച്ചെ ഉറക്കമുണരുന്നത്. ഉടൻ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് ബഹളമുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തിയ ശേഷം പുറത്തേക്കോടി. വാതിലിനടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ 6 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർ കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങി. പല ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിട്ടിരുന്നതും പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതും പലരുടെയും രക്ഷാമാർ‌ഗം അടച്ചു. ബിഹാർ, ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവടങ്ങളിൽ‌ നിന്നുള്ളവരാണ് തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. മൂന്നാം നിലയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ പേരും ഉറങ്ങിയിരുന്നത്.

വിമർശനവുമായി ബിജെപി, കോൺഗ്രസ്

ദുരന്തത്തിനു കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും. പ്രദേശത്ത് അപകടഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനുകളെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് മനോജ് തിവാരി ആരോപിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നഗരസഭ ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിക്കും തുല്യഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുഭാഷ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിയമസഭയുടെ അടിയന്തര യോഗം ചേരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിജേന്ദർ ഗുപ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനധികൃത ഫാക്ടറികൾക്കെതിരെ നടപടിക്കു സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറാകത്തതാണു ദുരന്തത്തിനു കാരണമെന്ന് വിജയ് ഗോയൽ എംപി ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ അനധികൃത ഫാകടറിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭയാണെന്ന് എഎപി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Delhi fire; Building did not have fire clearance, stored combustible material