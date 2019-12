കൊച്ചി∙ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശബരിമല ക്ഷേത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമമുണ്ടാക്കാവൂ എന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ശബരിമല ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ. ശബരിമലയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനും അവകാശമുണ്ടാകണമെന്നും കേന്ദ്ര നിയമം വേണമെന്നാണു കൗൺസിലിന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും കൗൺസിൽ രക്ഷാധികാരി സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി, ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് എൻ.കുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.ജെ.ആർ.കുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

‘ശബരിമല നിയമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം. അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത വച്ച് നിയമമുണ്ടാക്കിയാൽ, അത് അസ്വസ്ഥകളുണ്ടാക്കും. സർക്കാർ വിവേകം കാട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത നീക്കം അബദ്ധമായിരിക്കും.

പന്തളം രാജകുടുംബത്തിനും തന്ത്രികുടുംബത്തിനും ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകണം. ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ നിന്നു കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരെ മാറ്റിനിർത്തുകയും ഭക്തരെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ആവശ്യം രേഖാമൂലം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കും. ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രം സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതു മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കു ചേർന്നതല്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശാലബെഞ്ചിനു മുന്നിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളും വാദങ്ങളും നിരത്തും.

ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തരിൽ 15% മാത്രമാണു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമൊക്കെ ഭക്തരെത്തുന്നുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിന് ഒറ്റയ്ക്കു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല. സംസ്ഥാനം കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ശേഷം, കേന്ദ്ര നിയമമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും.

ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശ വിഷയം സുപ്രീം കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിനു വിട്ടത്, ആദ്യത്തെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തതിനു തുല്യമാണ്. ഇതു മനസിലാക്കിയുള്ള നിയമോപദേശം അനുസരിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.’ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിന്റെ നിർവാഹകസമിതി ഇന്നലെ യോഗം ചേർന്ന്, ശബരിമല വിഷയത്തിലെ തുടർ നടപടികൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

