ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ എസ്ബിഐ വീണ്ടും വായ്പാ പലിശനിരക്ക് കുറച്ചു. മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെന്റിങ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള (എംസിഎല്‍ആര്‍) വായ്പാ പലിശനിരക്ക് 10 ബേസിസ് പോയിന്റാണു കുറച്ചത്. ഇതോടെ ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെ പലിശ കുറയും.



നടപ്പു സാമ്പത്തികവര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി എട്ടാം തവണയാണ് എസ്ബിഐ എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത്. എട്ടു ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 7.90 ശതമാനമായാണ് നിരക്ക് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: SBI announced the reduction in its MCL Rate