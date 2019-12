കോടതി നിയമനങ്ങളിലെ സീനിയോറിറ്റി മാനദണ്ഡം പുനരാലോചിക്കണം: എറൾ ഡിസൂസ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന നിയമനങ്ങളിൽ സീനിയോറിറ്റി മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് ഐഐഎം ഡയറക്ടർ എറൾ ഡിസൂസ. ‘പലപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഏതാനും മാസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ ആണ് പദവിയിലിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ വിരമിക്കേണ്ടി വരുന്നു’ - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക നിയമവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ പ്രഫ. എൻ. ആർ. മാധവമേനോന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ‘നിയമവും നിയമസ്ഥാപനങ്ങളും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മാധവമേനോനുമായി യോജിച്ചും വിയോജിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിസൂസ അനുസ്മരിച്ചു.

‘മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി നിയമപഠന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മെച്ചപ്പെടാനാകും. പ്രവേശനത്തിനു മുൻപ് പ്രവർത്തനപരിചയം വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് മാനേജ്മെന്റ് പഠനരംഗത്തുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമപഠനത്തിൽ ഇതില്ല. മാനേജ്മെന്റ് പഠനത്തിൽ വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരാനാണ് ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദ് ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ മാത്രം നടത്തുന്നത്. ഇത് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച വിദ്യാർഥികളെ കൊണ്ടുവരാനും ക്ലാസ്മുറികളിൽനിന്നു വൈവിധ്യപൂർണമായ ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു’ – ഡിസൂസ പറഞ്ഞു.



പ്രഫ. എൻ. ആർ. മാധവമേനോൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന്

ഇന്ത്യ ഹാബിറ്റാറ്റ് സെന്ററിൽ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസിയുടെ സഹകരണത്തോടെ, ഐഐഎം പ്രഫസർ എം.പി.രാംമോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമ്മേളനം. മേനോന്റെ സംഭാവനകളെ ഇന്റർനാഷനൽ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സഹ അധ്യക്ഷൻ മൈക്കൽ കിർബി അനുസ്മരിച്ചു. ഇന്ത്യ കണ്ട മികച്ച നിയമാധ്യാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്ന മേനോന്റെ സംഭാവനകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ഇന്ത്യയിലെ നിയമപഠനത്തിൽ മാതൃകാപരമായ മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രമുഖ പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ, ബെംഗളൂരു നാഷനൽ ലോ സ്കൂളിലെ പ്രഫ. ജി.ഹർഗോപാൽ നിർദേശിച്ചു. നവലിബറലിസം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച ആദിവാസി, ഗോത്ര ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുന്നിൽക്കണ്ട് നിയമ സർവകലാശാലകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആശയവും മേനോന് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാധവമേനോൻ സ്ഥാപിച്ച ബെംഗളൂരു നാഷനൽ ലോ സ്കൂൾ (എൻഎൽഎസ്ഐയു), നാഷനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജുറിഡിക്കൽ സയൻസ് എന്നീ നിയമപഠന സ്ഥാപനങ്ങൾ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രഫ. ഹർഗോപാൽ പറഞ്ഞു.



ക്വാസി– ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കോംപറ്റീഷൻ കമ്മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു (സിസിഐ) വരുന്ന വീഴ്ചകളെപ്പറ്റിയാണ് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ കൃഷ്ണൻ വേണുഗോപാൽ സംസാരിച്ചത്. എതിർ കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര അവസരം നൽകാതെ, സ്വാഭാവിക നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സിസിഐ അലംഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട്. സിസിഐയുടെ തലപ്പത്തു ജുഡീഷ്യൽ അംഗത്തിനു പകരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അംഗങ്ങളെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്. കമ്പോള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ മറ്റു നിയമങ്ങളാൽ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സിസിഎയ്ക്കു പിഴവു വരുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണൻ വേണുഗോപാൽ വിമർശിച്ചു.



പ്രഫ. എൻ. ആർ. മാധവമേനോൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ കൃഷ്ണൻ വേണുഗോപാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു

നിയമവും പൊതുനയവും രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു ശ്രദ്ധേയം. വർധിച്ചുവരുന്ന നിയന്ത്രണം മാധ്യമങ്ങളെ ഇതിൽനിന്നു തടയുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ധാർഥ് വരദരാജൻ പറഞ്ഞു. പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടേതൊഴികെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനാവശ്യമാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമാവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു ശേഷം മാത്രം നിയമം ഇടപെട്ടാൽ മതിയെന്നുമാണ് അഭിപ്രായം. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ രാജ്യത്തു മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാവണമെന്നും ജുഡീഷ്യറി അതിനായി മുന്നിൽ നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



അധ്യാപനത്തിലും അധ്യാപക–വിദ്യാർഥി ബന്ധത്തിലും കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ ലോ സ്കൂൾ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ശിൽപി ഭട്ടാചാര്യ സംസാരിച്ചത്. നിയമരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അക്കാദമിക് തലത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജുറിഡിക്കൽ ദേശീയ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിർമൽ കാന്തി ചക്രബർത്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രഫ.മാധവമേനോൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബെംഗളൂരു ക്രൈസ്റ്റ് അക്കാദമി ഓഫ് ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാ. ഡേവിസ് പാണാടൻ ഓർമിച്ചു. മാധവമേനോൻ ഒരു സാമൂഹിക–നീതി നിർവഹണ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

വിദ്യാർഥികൾ ഒരു അധ്യാപകനു കീഴിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മാസം താമസിച്ച് അവിടത്തെ സംസ്കാരവും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആശയം. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിയമവിദ്യാർഥികളുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്കു നിയമനിർവഹണം നടത്താൻ കഴിയും. ഇതിനായി ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹായത്തോടെ ‘ന്യായസേവക്’ എന്ന ആശയവും ഫാ. പാണാടൻ മുന്നോട്ടുവച്ചു.



അനീഷ് സുഗതൻ (ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി, അഹമ്മദാബാദ് ഐഐഎം), ഭവാനി പ്രസാദ് പാണ്ഡ (മഹാരാഷ്ട്ര ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ), ശിബാനി ഘോഷ് (സെന്റർ ഫോർ പോളിസി റിസർച്ച്), ആർ.ജെ.ആർ.ഖാസിഭട്‍ല (കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രാലയം ഡപ്യൂട്ടി ലീഗൽ അഡ്വൈസർ), സിദ്ധാർഥ് ശർമ (സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ), അജയ് ഗുഡവർത്തി (ജെഎൻയു പ്രഫസർ), എം.വി.ഷിജു (ക്രൈസ്റ്റ് അക്കാദമി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോ പ്രഫസർ), ജേക്കബ് പി.അലക്സ് (കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ) എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary : Seniority as benchmark for judicial appointments needs a rethink: IIMA director Errol D’Souza