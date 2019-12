ആശങ്ക പരത്തി യുവതികളെ പിന്തുടരുന്ന ‘വെളുത്ത വാനുകൾ’; ഭീതിയിൽ യുഎസ്

ബാൾട്ടിമോർ∙ ‘പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനു സമീപം ഒരു വെളുത്ത വാൻ ഇടം പിടിച്ചാൽ അപകടമാണെന്ന് മനസിലാക്കണം. ആ വാഹനത്തെ മറികടക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനു സമീപം പോകാനോ ശ്രമിക്കരുത്.’ – ബാൾട്ടിമോർ മേയർ ബെർണാൾഡ് ജാക്ക് യങ് യുഎസ് ടെലിവിഷന് അനുവദിച്ച ഒരു അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണിത്.

‘ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നവർ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണെന്നും യുവതികളെയും കുട്ടികളെയും പലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതായും ആളുകൾ പറയുന്നു. പല കൊലപാതകങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഇവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. മനുഷ്യശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഇവർ മാഫിയ സംഘത്തിന് വിൽക്കുന്നതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറംപിടിപ്പിച്ച വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചാൽ നന്ന്.’– അഭിമുഖത്തിൽ ബാൾട്ടിമോർ മേയർ തുടർന്ന് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ

യുഎസ് അധികൃതരെ വെട്ടിലാക്കിയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വെളുത്ത വാനുകളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ അതിവേഗം പ്രചരിച്ചത്. ഇരട്ടപ്പൂട്ടുള്ള ഇത്തരം വാനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക നിരവധി പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിലും വിജനമായ റോഡുകളിലും കാത്ത് നിന്ന വെളുത്ത നിറമുള്ള വാനുകളെ കുറിച്ച് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വ്യാപകമായതോടെ വെളുത്ത വാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ജനം കയ്യേറ്റംചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വരെയുണ്ടായി.

ഈ അവസരത്തിലായിരുന്നു ബാൾട്ടിമോർ മേയർ മുന്നറിയിപ്പുമായി മുന്നോട്ടു വന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇത്തരം വാനുകളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽപെടാതിരിക്കുക– ബെർണാൾഡ് ജാക്ക് യങ് അഭിമുഖത്തിൽ പ‌റഞ്ഞു. എന്നാൽ ബാൾട്ടിമോർ പൊലീസിനോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ജനം ഭയചകിതരായി നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും ബാൾട്ടിമോർ മേയർ പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു.

നഗരങ്ങളിലും വിജനവഴികളും ഇരകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെളുത്ത വാനുകളെ കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതി പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബാൾട്ടിമോർ പൊലീസ് വക്താവും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം വാർത്തകൾ കെട്ടുകഥകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവമുണ്ടായാൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ഇന്റസ്റ്റാഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ഇടുകയല്ല വേണ്ടത്. 911 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പറയണം. – ജോർജ്ജിയ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിലാണ് വെളുത്ത വാനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരാണ് ഇവ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 2016 ൽ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലെ ആദ്യ പോസ്റ്റ്. തന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ പതിവായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന വെളുത്ത വാനിനെ കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അന്ന് രംഗത്തു വന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും തെളിവില്ലെന്നും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു താക്കീത് നൽകുകയെന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് 2019 നവംബറിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ വീണ്ടും സജീവമായി. നവംബർ 13 ന് ബാൾട്ടിമോറിൽ നിന്നുള്ള സാന്ദ്ര മുറൈ എന്ന സ്ത്രീ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട വെളുത്ത നിറമുള്ള വാനിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കിട്ടു. വാൻ നിർത്തിയിട്ടത് കണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സ്റ്റോറിൽ പോയി മടങ്ങി വന്നതിനു ശേഷമാണ് ആ വാൻ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. – സാന്ദ്ര മുറൈ പറയുന്നു. സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വ്യക്തമായി തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പൊലീസിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്റസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ തുണയാകുമെന്നു കരുതി. – സാന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.

തെക്കൻ കരോലീനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും നവംബർ 15 ന് ഇരട്ടപൂട്ടുള്ള വെള്ളനിറമുള്ള വാനിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അകപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കു രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല. യുവതികളെ പെൺവാണിഭത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന ശീർഷകത്തിലായിരുന്നു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ പോസ്റ്റ് ലക്ഷകണക്കിനു പേരാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. നവംബർ 18 ന് മറ്റൊരു വൈറൽ പോസ്റ്റ് കൂടി എത്തി. ബാൾട്ടിമോറിൽ നിന്നുള്ള യുവതിയുടെ പോസ്റ്റാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൻതോതിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

വെളുത്ത നിറമുള്ള വാനുകൾ ഒരു കെണിയാകാം എന്ന വസ്തുത പൊലീസ് നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബാൾട്ടിമോർ, ജോർജിയ, ടെക്‌സസ്, വാഷിങ്ടൻ, മിസിസിപ്പി, ഒക്ക‌‌്‌ലഹോമ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെൺവാണിഭവും മനുഷ്യക്കടത്തും നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ പൊതുജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നടത്തുന്ന പ്രചാരണമാണ് ഇതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ബാൾട്ടിമോർ പൊലീസും ബാൾട്ടിമോർ കൗൺസിലറും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കഥകൾ ആണെന്നു തന്നെയാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ നേരിട്ടു കണ്ടതോടെ വിശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധിതയായെന്നും സാന്ദ്ര മുറൈ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പല പോസ്റ്റുകളും വ്യാജമാണെന്ന് ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് നടത്തിയ ഫാക്ട് ചെക്കിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇരട്ടപ്പൂട്ടുള്ള ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം വ്യാജമാണെന്നു കരുതാനാകില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്.

മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നു യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. 2000 ൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് യുഎസിൽ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചത്. 2018 ൽ മനുഷ്യക്കടത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കും ഫിലിപ്പീൻസിനും തൊട്ടുപിന്നിലായി മൂന്നാംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു യുഎസ്. കലിഫോർണിയ, ടെക്‌സസ്, ഫ്ലോറിഡ, ലാസ്‌വെഗാസ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കു വേരോട്ടമുള്ളതെന്നു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

