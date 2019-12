അജിത് പവാറും ഫഡ്നാവിസും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച്; ചർച്ച കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചെന്ന് അജിത്

മുംബൈ ∙ അർധരാത്രി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാകാതെ രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യമായി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും അജിത് പവാറും വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ സഞ്ജയ് ഷിൻഡെയുടെ മകളുടെ സോലാപുരിൽ നടന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിലാണിത്.



20 മിനിറ്റോളം നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു കാരണമായപ്പോൾ, കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന പ്രതികരണവുമായി അജിത് പവാർ രംഗത്തെത്തി. ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു സംസാരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, പുതിയ എന്തെങ്കിലും നീക്കം നടത്തുന്നതായി സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും മഴയക്കുറിച്ചുമെല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്.

കസേര ക്രമീകരിച്ചതനുസരിച്ച് ഇരുന്നപ്പോൾ ഇരുവരും അടുത്തു വന്നതാണ്. അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരമായ ശത്രുക്കളുമില്ലെന്ന് അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ രൂപീകരണ നീക്കവുമായി തന്നെ അജിത് പവാർ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫഡ്നാവിസ് ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ഒരുവേദിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത്.

English Summay: Ajit Pawar meets Fadnavis first time after resigning as Maharashtra Dy CM