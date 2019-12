സാന്റിയാഗോ∙ 38 പേരുമായി പോയ വിമാനം കാണാതായതായി ചിലെ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ താവളത്തിലേക്കു പോയ ചരക്കുവിമാനമാണ് കാണാതായത്.

വടക്കന്‍ നഗരമായ പുന്റ അറീനയില്‍നിന്ന് വൈകിട്ട് 4.55-നു പറന്നുയര്‍ന്ന ഹെര്‍ക്കുലീസ് സി130 വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം 6 മണിയോടെ ഇല്ലാതായി. 17 ജീവനക്കാരും 21 യാത്രക്കാരുമാണു വിമാനത്തിലുള്ളത്.

അന്റാര്‍ട്ടികയിലെ ചിലിയുടെ താവളത്തിന്റെ അറ്റക്കുറ്റപ്പണികള്‍ക്കുള്ള സാധനങ്ങളുമായി പറന്ന വിമാനമാണ് കാണാതായത്. വിമാനത്തിനായി തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: Antarctica-Bound Chile Plane With 38 On Board Goes Missing