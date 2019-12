ബിജെപി കേരള പ്രസിഡന്റ്: പ്രായപരിധി ബാധകമാവില്ല, ചർച്ചകൾ സജീവം

പാലക്കാട് ∙ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിയമനം മാത്രം ഇത്തവണ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ച പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾക്കുളള നിശ്ചിത പ്രായപരിധിക്ക് പുറത്ത്. മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാകും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് പ്രായപരിധി ബാധകമാക്കുകയെന്ന് ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തേ‍ാഷ് പറഞ്ഞതോടെ എന്താകും കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ മനസിലെന്ന ചിന്തയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾ.

കൊച്ചിയിലെ യേ‍ാഗത്തിൽ മുതിർന്ന ചില നേതാക്കളുടെ സംശയത്തിന് മറുപടിയായാണ് ബി.എൽ.സന്തോഷ് പ്രായപരിധി ഇത്തവണ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമായി. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയുണ്ട്. ഇത്തവണ പ്രായപരിധി ബാധകമാക്കാത്തതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ആകാംക്ഷയും വിലയിരുത്തലും.

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചു ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിനിടയിൽ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കേന്ദ്രനിയേ‍ാജകമണ്ഡലം, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ച് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ അടിമുടി തലമുറ മാറ്റത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ് പാർട്ടി. പ്രത്യേക സാമൂഹിക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാൾ ഉയർന്നപരിധിയാണ് കേരളത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചുള്ളത്.

നിയേ‍ാജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് 45, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് 55, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് 60 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രായമെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് യഥാക്രമം 40, 50, 58 വയസാണ്. പുതിയ തീരുമാനത്തേ‍ാടെ നിലവിലുള്ള അധ്യക്ഷന്മാരിൽ പലരും മാറും. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റു ഭാരവാഹികൾക്കും പ്രായം നിശ്ചയിക്കാൻ നീക്കമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പുപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ഉൾപ്പെടെ സമാവായത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമം.

മേ‍ൽഘടകങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ, സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് തയാറാക്കുന്ന മണ്ഡലം, ജില്ലാതല പാനലിൽ നിന്ന് ഇലക്ടറൽ കേ‍ാളജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്നു പേരെയാണ് അന്തിമമായി പരിഗണിക്കുക. ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുളള അഭിപ്രായം പിന്നീട് വ്യക്തമായി അറിയിക്കാനാണ് ആർഎസ്എസ് തീരുമാനം.

നിയേ‍ാജകമണ്ഡലം തലത്തിൽ സമാവായ ചർച്ച 12 13,14, തീയതികളി‍ൽ പൂർത്തിയാക്കി 16 നുള്ളിലും ജില്ലാതലത്തിൽ 26, 27 തീയതികളിൽ ചർച്ച നടത്തി 30 നുള്ളിലും പ്രസിഡന്റുമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി ജെ.പി.നഡ്ഡ ജനുവരി 15 ന് മുൻപ് (മകരസംക്രമത്തിന് മുൻപ്) ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനാൽ അതിനുമുൻപ് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി സംഘം എത്തും. അധ്യക്ഷന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്നു രീതിയിലാണ് അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തകർക്ക് സംവിധാനമെ‍ാരുക്കിയിട്ടുളളത്. പേരുപറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിക്കാം, പേര് എഴുതി നൽകാം. പാർട്ടി തീരുമാനം എന്തായാലും അത് അനുസരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കാം.

കൂടുതൽ പേർ പേരു പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റാവില്ല

ക്യാംപെയിനിലൂടെ കൂടുതൽ പേർ നിങ്ങളുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതുകെ‍ാണ്ട് ഭാരവാഹിയാകില്ലെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിച്ചു മാത്രമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം. – അദ്ദേഹം കെ‍ാച്ചി യേ‍ാഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

