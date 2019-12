സിയാൽ: 2018-19ൽ സർക്കാരിനുള്ള ലാഭവിഹിതം 33.49 കോടി

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ (സിയാൽ) 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലാഭവിഹിതം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറി. 33.49 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിനുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാഭവിഹിതം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വി.ജെ.കുര്യൻ ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ ചെക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സിയാൽ 650.34 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തവരുമാനമാണു നേടിയത്. മുൻസാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 553.41 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 166.92 കോടി രൂപയാണ് ലാഭം. 27% ലാഭവിഹിതമാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 19,000-ൽ അധികം നിക്ഷേപകരുള്ള സിയാലിന്റെ രജത ജൂബിലി വർഷമാണിത്.

2003-04 മുതൽ കമ്പനി മുടങ്ങാതെ ലാഭവിഹിതം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 32.41% ഓഹരിയാണുള്ളത്. ഇതനുസരിച്ചാണ് സാമ്പത്തികവർഷം സർക്കാരിന് 33.49 കോടി രൂപ ലാഭവിഹിതം നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 31 കോടി രൂപവീതം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ മുടക്കുമുതലിന്മേൽ ലഭിച്ച മൊത്തം ലാഭവിഹിതം 255% ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സാമ്പത്തികവർഷത്തിലും ഒരുകോടിയിലധികം പേർ സിയാലിലൂടെ യാത്രചെയ്തെന്നാണ് കണക്ക്. 2018 ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടർന്ന് 15 ദിവസം വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിലും മൊത്തവരുമാനത്തിൽ 17.52% വർധന സിയാൽ നേടി.

സിയാൽ ഡ്യൂട്ടിഫ്രീ ആന്റ് റീട്ടെയ്ൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടെ സിയാലിന് 100% ഉടമസ്ഥതയുള്ള ഉപകമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 807.36 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തവരുമാനവും 184.77 കോടി രൂപയുടെ ലാഭവും രേഖപ്പെടുത്തി.

English Summary : CIAL hands over Rs 33.49 crore as dividend to Kerala govt