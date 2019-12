‘കോൺഗ്രസ് കണ്ണുരുട്ടി’; പൗരത്വ ദേദഗതി ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് സേന

മുംബൈ: ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയ പൗരത്വ ദേദഗതി ബിൽ രാജ്യതാല്‍പര്യത്തിനു വേണ്ടിയായതിനാലാണു പിന്തുണച്ചതെന്ന മുൻനിലപാടിൽ നിന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞ് ശിവസേന. ലോക്‌സഭയിൽ ബില്ലിന് നൽകിയ പിന്തുണ രാജ്യസഭയിലുണ്ടാകില്ലെന്നു ശിവസേന അധ്യക്ഷനും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ഭരണപക്ഷത്തിനായില്ല. കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുന്നതു വരെ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണു പാർട്ടി തീരുമാനമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

ശിവസേന ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരം നല്‍കാതെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്ന ബിജെപി നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ശിവസേന നിലപാട് ആരുടെയും ഇഷ്ടം നോക്കിയല്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുംബൈയില്‍‌ പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിൽ ശിവസേന സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചതിനു പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്‌ക്കെതിരായ ആക്രമണമാണ്. അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശിവസേനയെ പേരിടുത്തു പറയാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ വിമർശനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ശിവസേനയുടെ നിലപാട് മാറ്റം.

മഹാ വികാസ് അഘാഡിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്സഭാ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ ശിവസേന ബില്ലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കടന്നുകയറിയവരെ പുറത്താക്കേണ്ടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ത്തവ്യമാണെന്നും തങ്ങളുടെ നേതാവ് ബാല്‍താക്കറെ ഇതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ശിവസേന അംഗം വിനായക് റാവുത്ത് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞതോടെ ബിജെപി ബെഞ്ചുകള്‍ കയ്യടിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമില്ലെന്നും തീവ്രഹിന്ദുത്വം പേറുന്ന ശിവസേനയുമായി ഏത്ര ദൂരം മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോഴാണ് സേന സ്വരം മയപ്പെടുത്തുന്നത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ രാജ്യം മതാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അദൃശ്യമായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനു വഴിവയ്ക്കുമെന്ന നിലപാട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തിരുത്തി ബിജെപിക്ക് കയ്യടിച്ച സേന കോൺഗ്രസ് വിമർശനം ഉയർത്തിയപ്പോൾ നിലപാടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പിന്നോട്ടുപോയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി.

അതേസമയം പൗരത്വബില്ലിനെപ്പറ്റി അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ കമ്മിഷന്‍ നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനം തളളി ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. ബില്ലിനെതിരായ കമ്മിഷന്‍ നിലപാട് മുന്‍ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. പൗരത്വവ്യവസ്ഥകളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

