വാഷിങ്ടൻ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ തെറ്റായ ദിശയിലേക്കുള്ള അപകടകരമായ സഞ്ചാരമാണെന്നു മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാജ്യാന്തര യുഎസ് ഫെഡറൽ കമ്മിഷൻ. ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയാൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നു കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

കമ്മിഷന്റെ ശിപാര്‍ശകള്‍ക്കു നിയമസാധുത ഇല്ലെങ്കിലും അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇതു പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മതസ്വാതന്ത്ര്യവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കും സംഘടനകള്‍ക്കും എതിരെ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ചുമതലയുള്ള വിദേശകാര്യ വകുപ്പ്.

ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസാക്കിയതിൽ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടെന്നും യുഎസ് കമ്മിഷൻ ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം (യു‌എസ്‌സി‌ഐ‌ആർ‌എഫ്) തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാകുകയാണെങ്കിൽ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കും മറ്റു പ്രധാന നേതൃത്വത്തിനും എതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് യുഎസ് സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ യു‌എസ്‌സി‌ആർ‌എഫിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

‘തെറ്റായ ദിശയിലേക്കുള്ള അപകടകരമായ സഞ്ചാരമാണ് ബിൽ. ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ബഹുസ്വരതയുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തിനും വിശ്വാസം കണക്കിലെടുക്കാതെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യത ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കും എതിരായാണ് ഇതു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഒരു മതപരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നു യു‌എസ്‌സി‌ആർ‌എഫ് ഭയപ്പെടുന്നു, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്‌ലിംകളിൽ നിന്ന് പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കുക’– പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി യു‌എസ്‌സി‌ആർ‌എഫിന്റെ പ്രസ്താവനകളും വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ലോക്‌സഭയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അമിത് ഷാ അവതരിപ്പിച്ചത്. 311 അംഗങ്ങൾ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും, 80 പേർ എതിർത്തും വോട്ടു ചെയ്തു. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പ്രകാരം, 2014 ഡിസംബർ 31 നു മുൻപ് പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഹിന്ദു–സിഖ്–ബുദ്ധ–ജൈന–പാർസി–ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനു കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ മതപീഡനത്തെത്തുടർന്ന് വേദനാജനകമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ബിൽ ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

130 കോടി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ അംഗീകാരമാണ് ബില്ലിനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പീഡനത്തിനിരയായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ബിൽ അവകാശം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ അമിത് ഷാ ബിൽ മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധമാണെന്ന വാദത്തെ എതിർത്തു. ബില്ലിനെതിരെ കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

