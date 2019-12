കോളജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരുടെ 'ലണ്ടൻ' പരിശീലനം; എതിർപ്പുമായി സിപിഐ

പത്തനംതിട്ട∙ കോളജ് യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍മാരെ വിദേശത്ത് പരിശീലനത്തിന് അയയ്ക്കുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പുമായി സിപിഐ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനു മുന്‍ഗണനാ ക്രമം വേണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ‍ പറഞ്ഞു. പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചുവേണമെന്നും അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയില്‍ പറഞ്ഞു.

66 സർക്കാർ കോളജുകളിലെയും 9 സർവകലാശാലകളിലെയും 75 യൂണിയൻ ചെയര്‍മാന്‍മാരെയാണ് ലണ്ടനിലെ കാർഡിഫ് സർവകലാശാലയിൽ നേതൃത്വ പരിശീലനത്തിനായി സർക്കാർ അയയ്ക്കുന്നത്. ഒരു കോടിയിൽപരം രൂപ ചിലവിട്ടാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ പരിശീലനത്തിന് ഇവരെ അയയ്ക്കുന്നത്.



കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ഫ്ലെയർ (ഫോസ്റ്ററിങ് ലിങ്കേജസ് ഇൻ അക്കാദമിക് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണു വിദേശയാത്ര. ഈ മാസം 31നു മുൻപ് ഫ്ലെയർ പദ്ധതിയുടെ കോ ഓർഡിനേറ്റർക്ക് യൂണിയൻ അധ്യക്ഷർ അപേക്ഷ നൽകണം. കോ ഓർഡിനേറ്റർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചു പരിശീലനത്തിനു പോകുന്നവരെ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കും.



ജനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ ആകും യാത്ര. 2013ൽ ആരംഭിച്ച ഫ്ലെയർ പദ്ധതി പ്രകാരം മുൻപു 3 വർഷം അധ്യാപകരെ അക്കാദമിക പരിശീലനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വിദ്യാർഥി നേതാക്കളെ അയയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ബജറ്റിൽ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.



English Summary : CPI against sending college union chairmans to London for one week training