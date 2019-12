മേയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റേപ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ മേയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റേപ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ്. ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയതിനു പ്രതികൾ തീയിട്ടു കൊന്ന ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും തെലങ്കാനയിലെ ഷംഷാബാദിൽ വനിതാ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുകൊന്ന സംഭവത്തിലും രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മുദ്രാവാക്യത്തെയും വിമർശിച്ചാണ് ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആദിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി രംഗത്തെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിശ്ബ്ദതയെ അദ്ദേഹം നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. രാജ്യത്ത് ദിവസവും നൂറ് പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ മോദി സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിശബ്ദനാണ്. മേയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രാജ്യം പതിയെ റേപ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആദിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പറഞ്ഞു.

ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ 2016ലെ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെ ആക്രമിച്ചത്. ദിനംപ്രതി 106.7 കേസുകൾ എന്ന നിലയിൽ 38,947 കേസുകളാണ് 2016ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ലോകത്തിന്റെ പീഡനതലസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്.

English Summary: From Make in India, country heading to Rape in India alleges congress leader Adhir Ranjan Chowdhury