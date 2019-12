ക്രിസ്മസ്, പുതുവൽസരം: യാത്രക്കാരെ പിഴിയുന്ന ബസുകൾക്ക് പിടിവീഴുമെന്ന് സർക്കാർ

കൊച്ചി∙ ക്രിസ്മസ്, പുതുവൽസര അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തേണ്ട യാത്രക്കാരെ അമിത ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി പിഴിയുന്ന ബസുകൾക്ക് ഇത്തവണ പിടിവീഴുമെന്ന് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ്. അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകൾ അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു എന്ന പരാതി ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള സർവീസിന് 4000 രൂപ വരെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കാണ് ഓൺലൈനിൽ ഈടാക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇതെന്ന് യാത്രക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കർണാടക, കേരള ആർടിസി ടിക്കറ്റുകൾ ഇതിനകം ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ തന്നെ വിറ്റഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആർടിസി ബസുകൾ പലതും സർവീസ് നടത്താത്തതും സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് ചാകരയാകുന്നു.

അവധി മുന്നിൽ കണ്ട് ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പു തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് അമിത നിരക്കാണ് സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിന് തടയിടുന്നതിനാണ് സർക്കാർ നടപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആഘോഷ കാലയളവിലും സംസ്ഥാനാന്തര സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഇരട്ടിയിലധികം ചാർജാണ് ഈടാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ബാംഗ്ലൂർ പോലെ മലയാളികൾ അധികമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളിൽ. ഇത്തരത്തിൽ അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആർടിഒ (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം) മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനായി പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനം.

എന്നാൽ സർക്കാർ നടപടികൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണെന്നാണ് ബാംഗ്ലൂർ മലയാളികളുടെ പരാതി. പത്തു വർഷമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന താൻ എല്ലാ ആഘോഷ സീസണുകളിലും ഉയരുന്ന പതിവ്പരാതിയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മാത്രമായാണ് ഇതിനെക്കാണുന്നതെന്ന് എറണാകുളം സ്വദേശി ലിജൊ ജോസ് ചീരൻ പറഞ്ഞു. കെഎസ്ആർ‍ടിസിയുടെ വാടക സ്കാനിയ ബസ് ജപ്തിനടപടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശേഷം സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാത്തതും പല സർവീസുകളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

ക്രിസ്മസും പുതുവൽസരവും മണ്ഡലകാലവുമായതിനാൽ കടുത്ത തിരക്കാണ് ഈ റൂട്ടുകളിലുള്ളത്. ഇത് പരിഗണിച്ച് അധിക സർവീസ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ സർവീസ് നടത്താൻ ആവശ്യത്തിന് ബസ് ഇല്ലാത്തത് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്.

അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ കേരളത്തിന് നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. േകരളത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പെർമിറ്റ് നൽകുന്ന ബസുകൾക്ക് സ്റ്റേജ് സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ്. ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യാത്രക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

English Summary: Government to take action against charging more money from bengaluru travellers