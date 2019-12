ജെഡിയുവിൽ കലഹം; നിതീഷിന്റെ മനം മാറുമോ ? മോദിയുടെ അടിമയെന്ന് ആർജെഡി

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്സഭയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സഖ്യക്ഷിയായ ജെഡിയു വോട്ട് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ കലാപം. അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി പാർട്ടി ഉപാധ്യക്ഷൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ നിതീഷ് കുമാർ പ്രതിരോധത്തിലായി.

മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് പൗരത്വഭേദഗതി ബില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ തുറന്നടിച്ചു. ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന, മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനയിൽ അക്കമിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ജെഡിയുവിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് ഉയർന്നു വന്നതു വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ജെഡിയു ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചത് നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പാർട്ടി ഉപാധ്യക്ഷനു പുറമേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പവൻ ശർമ്മയും രംഗത്തെത്തി. രാജ്യസഭയിൽ ബില്ലിനു പിന്തുണ നൽകണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ നിതീഷ് കുമാറിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്.

ഈ ബിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, വിവേചനപരമാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും തകർക്കുന്നതാണ്. ജെഡിയുവിന്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പവൻ ശർമ്മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഗാന്ധിജി ഈ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുമായിരുന്നു.

ജെഡിയുവിൽ ‍ജനാധിപത്യമുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യസഭയിൽ നിലപാട് മാറ്റുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനു പാർട്ടി നിലപാട് പറയേണ്ടത് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി.



തുടക്കം മുതൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുമെന്നു പരസ്യവിമർശനം ഉയർത്തിയ ജെഡിയുവിന്റെ നിലപാട് എപ്പോഴാണ് മാറിയതെന്നും ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിതീഷ് കുമാര്‍ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ തുടക്കം മുതൽ എതിർത്തിരുന്ന ജെഡിയു ബിൽ ലോക്സഭയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ജെഡിയു നിലപാടിനെതിരെ ആർജെഡിയും രംഗത്തെത്തി. നിതീഷ് കുമാർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മോദിയുടെ അടിമയായി മാറിയെന്നായിരുന്നു ആർജെഡിയുടെ വിമർശനം.



ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയ പൗരത്വ ദേദഗതി ബിൽ രാജ്യതാല്‍പര്യത്തിനു വേണ്ടിയായതിനാലാണു പിന്തുണച്ചതെന്ന മുൻനിലപാടിൽ നിന്ന് ശിവസേന മലക്കം മറിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് ജെഡിയുവും സ്വരം മാറ്റുന്നത്. ലോക്സഭയില്‍ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും രാജ്യസഭയില്‍ സര്‍ക്കാരിനു കാര്യങ്ങള്‍ അത്ര എളുപ്പമല്ല.

ബിജെപിയുടെ 81 ഉം ജെഡിയുവിന്‍റെ 6 ഉം അകാലിദളിന്‍റെ 3 ഉം മറ്റു ചെറുപാര്‍ട്ടികളുടെയും അംഗങ്ങള്‍ ചേരുമ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 102 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന യുപിഎയ്ക്ക് 63 എം.പിമാര്‍. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടിയും ഉള്‍പ്പെടെ ഇരുമുന്നണികളിലുമില്ലാത്ത 39 അംഗങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവരാണ്. ബിജെഡി, ടിഡിപി, വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, എന്നീകക്ഷികള്‍ സര്‍ക്കാരിന് പ്രതീക്ഷനല്‍കുന്നു. ഒപ്പം ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് അതൃപ്തികളുണ്ടെങ്കിലും അണ്ണാഡിഎംകെയും ടിആര്‍എസും സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ നിലപാട് ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക.

English Summary: Why Did Nitish Kumar Change Mind On Citizenship Bill? JDU Leaders Puzzled