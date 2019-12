ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദളുമായി ലയനമാകാം; ചർച്ച നടത്തിയെന്നു ജനതാദൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദളുമായി (എൽജെഡി) ലയനമാകാമെന്നു ജനതാദൾ. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പാര്‍ട്ടിയുമായി പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ച കഴിഞ്ഞെന്നു ജനതാദൾ (എസ്) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി.കെ.നാണു പറഞ്ഞു. ലയനത്തിനു തടസമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയും പറഞ്ഞു.

എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽജെഡി യുഡിഎഫ് വിട്ട് എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായതോടെയാണു ലയന ചർച്ചകൾ ഉയരുന്നത്. പക്ഷേ ദേശീയ തലത്തിൽ എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡയുടെയും ശരദ് യാദവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു പാർട്ടികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കേരളത്തിൽ മാത്രം എങ്ങനെ ഒന്നാകുമെന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു നേതാക്കളും അണികളും ഉന്നയിച്ചത്.

എന്നാൽ കർണാടകയിൽ ജെഡിഎസിന് ബിജെപി അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ എൽജെഡിയുമായി ലയിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടരാൻ ദേവഗൗഡ കേരളത്തിലെ ജെഡിഎസ് നേതൃത്വത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായാണ് സൂചന.

