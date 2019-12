‘സവാള ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കണം’; മോദിയെ പരിഹസിച്ച് ശിവസേന

മുംബൈ ∙ ഉള്ളി വില വർധനവിനും, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മാന്ദ്യത്തിനുമെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച് ശിവസേന. ശിവസേനയുടെ മുഖപത്രത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നത്. ‘നിലവിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാണ്. പക്ഷേ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഉള്ളിയുടെ വില കിലോഗ്രാമിന് 200 രൂപയിലെത്തി. ഇതിനു ധനമന്ത്രി ബാലിശമായ ഉത്തരം നൽകി. ഞാൻ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അധികം കഴിക്കാറില്ല. അതിനാൽ ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനു മുൻപ് ഉള്ളി വില ഉയരുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ സവാള ഒരു പ്രധാന പച്ചക്കറിയാണെന്നും ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയം മാറി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബോധാവസ്ഥയിലായ ഒരാളെ ഉള്ളിയുടെ ഗന്ധം ഭേദമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഉള്ളി വിപണിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ അതു പോലും സാധ്യമല്ല’.

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മാന്ദ്യത്തിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നിവരെ ഉത്തരവാദികളാക്കാനാവില്ല. വിദഗ്ധരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഓഹരി വിപണി പോലെയാണ്, ഊഹക്കച്ചവടമാണ്.

ദാരിദ്ര്യത്തെ ചെറുക്കാൻ കേന്ദ്രം വേണ്ടത്ര ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും ശിവസേന പറയുന്നു. ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇത്തവണ 107 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 102 സ്ഥാനത്താണ്. 2014 ൽ ഇന്ത്യ 55 –ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു. അയൽ രാജ്യങ്ങളായ നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് കുറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് ജോലിയോ ഭക്ഷണമോ ഇല്ല. പക്ഷേ ഭരണാധികാരികൾ അതിനെ വികസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ രോഗാവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ തയ്യാറല്ലെന്നും സേന കുറ്റപ്പെടുത്തി.

