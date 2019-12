വെല്ലിങ്ടണ്‍∙ ന്യൂസിലൻഡിലെ വൈറ്റ്‌ ദ്വീപിൽ തിങ്കളാഴ്ച അഗ്നിപർവതം െപാട്ടിത്തെറിച്ച് 5 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധിപേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചൈന, യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവിടങ്ങിളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് മരിച്ചത്. 8 പേരെ കാണാതായി. 47 പേരാണ് ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടത്. പൊള്ളലേറ്റ 31ല്‍ 27 പേരുടെയും നില അതീവഗുരുതരമാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ ദ്വീപിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനായില്ലെന്നും ചാരം മൂടിയ നിലയിലാണെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു അഗ്നിപർവതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. പുകയും ലാവയും 3.6 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചിതറിത്തെറിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പൊള്ളലേറ്റവരുടെയും കൃത്യ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തുടർസ്ഫോടനങ്ങൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദ്വീപിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ വടക്കന്‍ തീരത്തുനിന്ന് 50 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ദ്വീപില്‍ നൂറുകണക്കിനു വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ന്യൂസിലാന്‍ഡിലെ സജീവ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ള വൈറ്റ് ഐലന്‍ഡിന്റെ 70 ശതമാനവും കടലിനടയിലാണ്. വക്കാരി അഗ്നിപര്‍വതം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.11-നായിരുന്നു സംഭവം. വിനോദസഞ്ചാരികളില്‍ പലരേയും തീരത്തു തിരിച്ചെത്തിച്ചതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 47 പേർ ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പുറത്തു വന്ന വിവരം.അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ അതിനു തൊട്ടടുത്തു നില്‍ക്കുന്നതു കണ്ടതായി രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ പറഞ്ഞു.



പ്രതിവര്‍ഷം 10000 വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് അഗ്നിപര്‍വതം കാണാനായി ദ്വീപില്‍ എത്തുന്നത്. 2016-ലും അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു സ്‌ഫോടനമുണ്ടായാല്‍ താല്‍ക്കാലിക സുരക്ഷാകേന്ദ്രമൊരുക്കാന്‍ 2016 ഓഗസ്റ്റില്‍ 2.4 ടണ്‍ ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്‌നര്‍ വ്യോമസേന ദ്വീപില്‍ എത്തിച്ചിരുന്നു.

