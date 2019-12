ശബരിമല വിധിക്ക് വ്യക്തതയില്ല; നടപ്പാക്കാൻ തടസം: യച്ചൂരി

കൊച്ചി ∙ ശബരിമല വിധിക്ക് വ്യക്തതയില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്നെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനു തടസമുണ്ടെന്നും സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി. ഏഴംഗ ബെ‍‍ഞ്ചിൽ നിന്നും വ്യക്തതയുള്ള വിധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിധി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നും യച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

പൗരത്വബില്ലിനെ രാജ്യസഭയിൽ എതിർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട്‌ പറഞ്ഞു. മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള ബിജെപി അജൻഡയുടെ ഭാഗമാണ് ബിൽ. മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും യച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

നീതി ലഭിക്കാന്‍ കാലതാമസം നേരിടുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ളതു കൊണ്ടാണ് പലരും ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് വെടിവെയ്പ്പിനെ വാഴ്ത്തുന്നത്. നീതി വൈകുന്നത് നീതി നിഷേധത്തിന് തുല്യമാണ്. നീതിയെന്നത് പ്രതികാരമോ വിപ്ലവമോ അല്ല. അതിവേഗ കോടതികള്‍ തുടങ്ങാനുള്ള നിയമം പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ബലാത്സംഗ കേസുകളില്‍ എണ്‍പതു ശതമാനത്തിലും പ്രാരംഭ വിചാരണ പോലും പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. താലിബാന്‍ മാതൃകയില്‍ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും യച്ചൂരി വിശദീകരിച്ചു.





English Summary: No clarity in Sabarimala verdict; difficulty in implementation says Yechury