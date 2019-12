നിർഭയ കേസ്: പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് ഡൽഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലിലെന്ന് സൂചന

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ അധികം വൈകാതെയെന്നു സൂചന. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തിഹാർ ജയിലിൽ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലായ തിഹാറിലേക്ക് തൂക്കുകയർ നിർമിച്ചു നൽകാൻ ബിഹാറിലെ ബക്സർ ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.



2012 ൽ ഡൽഹിയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസാണിത്. പ്രതികളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത സെല്ലുകളിലാണെന്നും സിസിടിവിയിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വധശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കാറുള്ള ജയിൽ നമ്പർ 3 ൽ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റാൻ ആരാച്ചാരെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡൽഹി സർക്കാരും കേന്ദ്രവും പ്രതികളിലൊരാളായ വിനയ് ശർമയുടെ ദയാഹർജി നിരസിക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിനിനോട് തള്ളിക്കളയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ നാലു പ്രതികളെയും തൂക്കിലേറ്റുമെന്ന് വ്യക്തമായി. മറ്റൊരു പ്രതിയായ അക്ഷയ് താക്കൂർ അവലോകന ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. വിനയ് കുമാർ, മുകേഷ് സിങ്, പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവരുടെ സമാനമായ അപേക്ഷകളും കോടതി ഇതിനകം നിരസിച്ചു.

2012 ഡിസംബർ 16 ന് രാത്രിയാണ് ഒടുന്ന ബസിൽ ആറു പേർ ചേർന്ന് വിദ്യാർഥിനിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും അതിക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനും ശേഷം റോഡിൽ തള്ളിയത്. 16 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം 2012 ഡിസംബർ 29 ന് സിംഗപ്പൂരിലെ മൗണ്ട് എലിസബത്ത് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് അവൾ മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.

പ്രതികളിലൊരാളായ രാം സിങ് ജയിലിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതി ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇയാൾ മൂന്നു വർഷത്തെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി. ശേഷിക്കുന്ന നാലുപേർക്കാണ് വധശിക്ഷ.

