ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം: രഹ്ന ഫാത്തിമയുടെ ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രഹ്ന ഫാത്തിമ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. 2018 സെപ്റ്റംബറിലെ യുവതീപ്രവേശ വിധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അതിനു സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് രഹ്‌ന ഫാത്തിമ ഹർജി നൽകിയത്.

ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിധി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിന്ദു അമ്മിണിയും സമാന ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. നേരത്തേ ഇരു ഹർജികളും ഒരുമിച്ചു പരിഗണിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ രഹ്ന ഫാത്തിമയുടെ ഹർജി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇത് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക പിഴവാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി റജിസ്ട്രാറെ കാണുമെന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ഈ ഹർജികളെ എതിർത്തുകൊണ്ടു രണ്ടു തടസഹർജികളും സുപ്രീം കോടിതിയിലുണ്ട്. ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഹർ‌ജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ര‌ഹ്ന ഫാത്തിമയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ വാദവും കേൾക്കും.

English Summary: Rahana Fathima's Petition to be Consider by SC on Friday