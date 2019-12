പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർത്തു: വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർത്തുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിൽ ശിവസേന സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. ‘പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്‌ക്കെതിരായ ആക്രമണമാണ്. അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെ നശിപ്പിക്കുന്നു’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ലോക്സഭയിൽ ചർച്ചനടക്കവെ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിലാണ് ശിവസേന ബില്ലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ശിവസേനയുടെ പാർട്ടി പത്രമായ സമ്നയിൽ ബിൽ രാജ്യത്ത് അദൃശ്യ വിഭജനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യാർഥമാണ് ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചതെന്നു ശിവസേന എം‌പി അരവിന്ദ് സാവന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ശിവസേനയുടെ പിന്തുണയെ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി പ്രഹ്ളാദ് ജോഷി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ‘ഞാൻ അവരോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപര്യമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എല്ലാ പാർട്ടികളോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആറു പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള ബില്‍ ഇന്നലെ ലോക്സഭ പാസാക്കി. 311 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചു വോട്ടു ചെയ്തപ്പോൾ 80 പേർ എതിർത്തു. ഏഴുമണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ബിൽ പാസ്സാക്കിയത്. ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. ബില്‍ വിവേചനപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷം, ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മതേതരത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും ആരോപിച്ചു.

ബിൽ നാളെ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഹിന്ദു–ക്രിസ്ത്യൻ–ബുദ്ധ–ജൈന–പാർസി സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ.

