കൊച്ചി∙ ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ടു സിനിമകളുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഉദയംപേരൂരിലെ ചേർത്തല സ്വദേശിനിയുടെ കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്. പ്രതികൾ തന്നെയാണ് കുറ്റസമ്മത വേളയിൽ തമിഴ് ചിത്രമായ ‘96’ ഉം മലയാള ചിത്രം ‘ദൃശ്യ’വും സ്വാധീനിച്ച വിവരം തുറന്നു സമ്മതിച്ചത്.

96 സിനിമയിലെ റീയൂണിയൻ പ്രണയവും ദൃശ്യത്തിലെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ രീതികളുമാണ് പ്രതികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ആയുര്‍വേദ ചികിത്സയ്‌ക്കെന്ന പേരില്‍ വിദ്യയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വില്ലയില്‍ എത്തിച്ച് മദ്യം നല്‍കി കഴുത്തി കയര്‍ മുറുക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നു മൃതദേഹം തിരുനല്‍വേലിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന പ്രേംകുമാറും സുനിതയും തമ്മിൽ ഏറെക്കാലമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ റീയൂണിയനു ശേഷമാണ് ഇരുവരും അടുപ്പത്തിൽ ആയതെന്നും അതു പ്രണയത്തിലേയ്ക്ക് വളരുകയായിരുന്നെന്നും ഇരുവരും പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി പ്രേംകുമാർ ജോലിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഭാര്യ വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം കൊച്ചി ഉദയംപേരൂർ നടക്കാവ് ആമേട അമ്പലത്തിന് സമീപം വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസം ആരംഭിച്ചത്.

ഇതിനു മുൻപു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പലയിടത്ത് ഇവർ മാറിമാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സഹപാഠി സുനിതയെ സ്കൂൾ റീയൂണിയനിൽ പ്രേംകുമാർ വീണ്ടും കണ്ടു മുട്ടുന്നതും പ്രണയത്തിലാകുന്നതും. തുടർന്ന് സുനിത തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്ക് ജോലിക്കായി എത്തി. അവിടെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ടായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് സുനിത. ഭർത്താവും മക്കളുമായി വേർപിരിഞ്ഞു താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സുനിത പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴിയിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ഭർത്താവും മൂന്നു മക്കളും നിലവിൽ ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെയാണുള്ളത്.

ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പ്രേംകുമാറും സുനിതയും പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലും മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും സുനിതയ്ക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും തൃക്കാക്കര എസിപി എം.വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു.

മുൻപു മൂന്ന് നാല് തവണ കാണാതായ ചരിത്രമുണ്ട് മരിച്ച വിദ്യയ്ക്ക്. ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വിദ്യയെ കാണാനില്ല എന്നു കാണിച്ച് പ്രേംകുമാർ പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ മുൻപു കാണാതായപ്പോഴെല്ലാം വിദ്യ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടുമായിരുന്നത്രെ. ഇത്തവണ ഇവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് പൊലീസിൽ സംശയമുണ്ടാക്കി.

കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം വിദ്യയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നേത്രാവതി ട്രെയിനിൽ ടോയ്‍ലറ്റിനു സമീപം മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പ്രേംകുമാർ. മംഗളൂരു വരെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം ദൃശ്യം മോഡലിൽ വഴി തെറ്റിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമമെന്ന് പ്രേംകുമാർ പൊലീസിനോടു സമ്മതിച്ചു.

വിദ്യയെ സെപ്റ്റംബർ 21ന് പുലർച്ചെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 23ന് തന്നെ തിരിച്ച് എറണാകുളത്തെത്തിയ പ്രേംകുമാർ ഉദയംപേരൂർ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. ഈ സമയം സുനിത കൂടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ പരമാവധി പൊലീസിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നത്രെ.

ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി നൽകിയ ശേഷം പ്രേംകുമാർ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് പൊലീസിന് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് പീഡിപ്പിക്കുന്നെന്നു കാണിച്ച് ഇയാൾ പൊലീസ് അതോറിറ്റിയിൽ പരാതിയും നൽകി. കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ച് ഇയാൾ അന്വേഷിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പൊലീസിന് കൂടുതൽ സംശയമുണ്ടാക്കി.

ഇതോടെയാണ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം വിപുലമാക്കിയതെന്ന് തൃക്കാക്കര എസിപി പറഞ്ഞു. മൂന്നു ദിവസം മുൻപാണ് പൊലീസിന് വിശ്വസനീയമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പ്രേംകമാറിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ ഇരുവരുടെയും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനും പങ്കുള്ളതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

മൃതദേഹം തിരുനെൽവേലിയിലെ ഹൈവേയിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒത്താശ ചെയ്തത് ഇയാളാണെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച മൃതദേഹം തമിഴ്നാട് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാതിരുന്നതിനാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം മറവു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അന്നു തമിഴ്നാട് പൊലീസെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായിച്ചത്. അന്നു ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ വിദ്യയുടെ അമ്മ തിരിച്ചറി‍ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 96 and Drishyam Influenced Premkumar and Sunitha to Kill Vidya, Says Police