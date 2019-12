രാജ്യത്ത് 296 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വംശജരെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി; 3,47,000 എന്ന് ഹൈബി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ആകെ 296 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വംശജരാണുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ലോക്സഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് പാർലമെന്റിലും നിയമസഭകളിലുമുളള സംവരണം 10 വർഷത്തേക്കു കൂടി നീട്ടാനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

ബംഗാൾ–9, ഒഡിഷ–4, ഛത്തീസ്ഗഡ്–3, മഹാരാഷ്ട്ര–16, ആന്ധ്ര– 62, കർണാടക– 9, കേരളം–24, തമിഴ്നാട്–69 എന്നിങ്ങനെയാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ എണ്ണം. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വംശപരമ്പരയിലെ പലരും മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അല്ലാതായി മാറിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയമനിർമാണ സഭകളിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംവരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

നിയമമന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് 3,47,000 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വംശജരുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം 20,000 പേരുണ്ടെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ വിശദീകരിച്ചു.

