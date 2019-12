11 ‘അയോഗ്യർക്കും’ മന്ത്രിസ്ഥാനം; യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് ഒഴിയാതെ കടമ്പകൾ

ബെംഗളൂരു ∙ കേന്ദ്രനേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഉടനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. അതേസമയം, ആദ്യഘട്ട മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ അവസരം ലഭിക്കാത്തവരെ അനുനയിപ്പിച്ച്, ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം സമ്മാനിച്ച 11 കോൺഗ്രസ്- ദൾ അയോഗ്യർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുക അത്ര അനായാസമാകില്ല.



ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി നഡ്ഡ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡൽഹിക്കു പോകുമെന്നും അവരുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചായിരിക്കും മന്ത്രിസഭാ വികസനമെന്നും യെഡിയൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കി.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച 11 അയോഗ്യർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ബിജെപിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ വാഗ്ദാനം നൂറു ശതമാനവും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു. രമേഷ് ജാർക്കിഹോളി, മഹേഷ് കുമത്തല്ലി, ശ്രീമന്ത് പാട്ടീൽ, ശിവറാം ഹെബ്ബാർ, ബി.സി പാട്ടീൽ, ആനന്ദ് സിങ്, ഡോ.കെ.സുധാകർ, ബയരതി ബസവരാജ്, കെ.ഗോപാലയ്യ, നാരായണ ഗൗഡ, എസ്.ടി സോമശേഖർ എന്നിവരാണ് ബിജെപിക്കു വിജയം സമ്മാനിച്ച അയോഗ്യർ.

ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് അവസരം പരിമിതം

യെഡിയൂരപ്പയുടെ ഈ വാഗാദ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബിജെപിയിലെ മുതിർന്ന ചില നേതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദത്തെ മന്ത്രിസഭ പൂർണതോതിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ അതിജീവിക്കേണ്ടിവരും. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 34 പേരെയാണ് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാനാകുക. നിലവിൽ 18 പേരാണ് മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്. അയോഗ്യരിൽ 11 പേർക്കും മന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകിയാൽ, ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള 5 പേരെ മാത്രമേ അവസരമുള്ളൂ.

ആദ്യ ഘട്ട മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ അവസരം ലഭിക്കാത്ത നേതാക്കൾ ചരടുവലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 8 തവണ എംഎൽഎയായ ഉമേഷ് കട്ടി, 6 തവണ എംഎൽഎ തിപ്പറെഡ്ഡി തുടങ്ങിയവരാണ് മുൻനിരയിലുള്ളത്. തിപ്പറെഡ്ഡിയുടെ അനുയായികൾ ഇന്നലെ പ്രകടനം നടത്തി.

കനത്ത പദവികളിൽ കണ്ണുവച്ച് അയോഗ്യർ

അയോഗ്യരിൽ പലരും ഇതിനോടകം കനത്ത മന്ത്രിപദങ്ങളിൽ കണ്ണുവച്ച് നീക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഗോഖക് എംഎൽഎ രമേഷ് ജാർക്കിഹോളി, ജലവിഭവ വകുപ്പെങ്കിലും ലഭിച്ചാലേ തൃപ്തിപ്പെടൂ. സഖ്യസർക്കാരിൽ ഡി.കെ ശിവകുമാർ കൈകാര്യം ചെയ്ത വകുപ്പാണിത്.

ചിക്കബെല്ലാപുര എംഎൽഎ ഡോ.കെ.സുധാകർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലാണ് നോട്ടമിടുന്നത്. ശിവകുമാറിന്റെ മണ്ഡലമായ കനക്പുരയ്ക്ക് അനുവദിച്ച നിർദിഷ്ട മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി, സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലേക്കു കൊണ്ടു പോകാനും സുധാകർ നീക്കം നടത്തിയേക്കും. യെഡിയൂരപ്പ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ബെംഗളൂരു വികസന വകുപ്പാണു ബയരതി ബസവരാജും (കെആർ പുരം), എസ്.ടി സോമശേഖറും (യശ്വന്തപുര) ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

ജാതി, പ്രാദേശിക സമവാക്യവും

അയോഗ്യരെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ, ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എളുപ്പമല്ല. നിലവിലെ മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 8 ലിംഗായത്ത്, 3 വൊക്കലിഗ, 3 പട്ടിക ജാതി, ഒരു പട്ടിക വർഗ, 2 ഒബിസി, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നിങ്ങനെയാണു വിഭജനം. ബെംഗളൂരു നഗര മേഖലയ്ക്ക് 4 മന്ത്രിമാരുണ്ട്. ബെളഗാവിക്കും ശിവമൊഗ്ഗയ്ക്കും 2 വീതവും. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിബിഎംപി പരിധിയിൽ നിന്നു വിജയിച്ച എസ്.ടി സോമശേഖർ, ബയരതി ബസവരാജ്, കെ.ഗോപാലയ്യ എന്നിവർക്കു കൂടി മന്ത്രിപദം നൽകുന്നതോടെ നഗരമേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ എണ്ണം 7 ആകും.

പരാജയപ്പെട്ടവരുംചർച്ചയിൽ

കൂറുമാറിയവരിൽ, പരാജയപ്പെട്ട ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളായ എ.എച്ച് വിശ്വനാഥ് (ഹുൻസൂർ), എം.ടി.ബി നാഗരാജ് എന്നിവർക്ക് അവസരം നൽകുമോ എന്നതാണ് യെഡിയൂരപ്പയുടെ മുന്നിൽ സജീവമായുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം. അവരോടു വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാം, പൊതുവേദിയിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നതാണ് യെഡിയൂരപ്പയുടെ നിലപാട്. ഇവരെ എംഎൽസിമാരാക്കാൻ നീക്കമുണ്ടെങ്കിലും, ബിജെപിയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം എതിർക്കുന്നു. നാഗരാജിന്റെ വസതിയിലെത്തിയ യെഡിയൂരപ്പ അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ച നടത്തി.

സാവദിയുടെ സമയം

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവാജിനഗറിൽ ബിജെപി തോറ്റത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മൺ സാവദിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. എംഎൽഎ അല്ലാത്ത സാവദിക്ക് സഭാംഗത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനി 2 മാസം മാത്രമാണുള്ളത്. ശിവാജി റിസ്‌വാൻ കോൺഗ്രസിനായി വിജയം കുറിച്ച അർഷദ് എംഎൽസി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നതു സാവദിക്കു ഗുണകരമാകും. മന്ത്രിയായി 6 മാസത്തിനകം സഭാംഗത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണു ചട്ടം. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെ, നിലവിലുള്ള ബിജെപി എംഎൽസിമാരിൽ ആരെയെങ്കിലും രാജിവയ്പിക്കാനായി സാവദി ശ്രമം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റിസ്‍വാൻ അർഷദ് എംഎൽഎയായത്. ബിജെപിയുടെ അംഗബലം 117 ആയി വർധിച്ചതോടെ, സാവദിക്ക് ഈ ഒഴിവിലേക്ക് എളുപ്പം വിജയിക്കാം. .

കോൺഗ്രസിൽ കസേരയ്ക്കായി അണിയറ നീക്കങ്ങൾ

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കോൺഗ്രസ് കക്ഷിനേതാവ്, പിസിസി അധ്യക്ഷ പദവികൾ‍ സിദ്ധരാമയ്യയും ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവുവും രാജിവച്ച് കത്തയച്ചതിനെ തുടർന്നു ഈ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പിടിവലി മുറുകുന്നു. അതേസമയം, ഈ രാജികൾ എഐസിസി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണു സൂചന.

കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതൃ പദവിയും പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി.പരമേശ്വര, ലിംഗായത്ത് നേതാവായ എച്ച്.കെ പാട്ടീൽ എന്നിവരാണു നീക്കം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം, രാജി നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അടുത്ത അനുയായിയും മുൻ സ്പീക്കറുമായ കെ.ആർ രമേഷ് കുമാറിനെ പരിഗണിക്കാനാണു സിദ്ധരാമയ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിസിസി അധ്യക്ഷപദവി ഡി.കെ ശിവകുമാറും നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

രാജികൾ അംഗീകരിക്കാൻ സമ്മർദം

രാജി അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ ചിലർ എഐസിസിക്കു മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ബി.കെ ഹരിപ്രസാദ്, കെ.എച്ച് മുനിയപ്പ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ദിശയിൽ. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ സിദ്ധരാമയ്യയും ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവുവും ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇവർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയം 2 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയതോടെ, സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന മട്ടിലാണ് ഇവർ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ധരിപ്പിച്ചതത്രെ.

