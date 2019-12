ദിലീപിന് ബുധനാഴ്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം; പകർപ്പ് കൈമാറാനാകില്ല: വിചാരണക്കോടതി

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന് വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് കൈമാറാനാകില്ലെന്നു വിചാരണക്കോടതി. എന്നാൽ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. പരിശോധനയ്ക്കുള്ള വിദഗ്ധനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ദിലീപിന്റെ ക്വട്ടേഷനിൽ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപകീർത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് വിചാരണക്കോടതി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒരു കാരണവശാലും ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറാനാകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചത്.



അന്വേഷണ സംഘം 32 ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെ സമ്പൂർണ പകർപ്പാണ് ദിലീപ് തേടിയത്. ദിലീപിന്റെ മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പലരുടെയും സ്വകാര്യത ഹനിക്കുന്നതാണ്.

ഇത് ദിലീപിന് കൈമാറുന്നത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വശത്താക്കുന്നതിനും ഇടയുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഇത് അംഗീകരിച്ചാണ് ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് വേണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി തള്ളിയത്. ഇതേ ആവശ്യവുമായി ദിലീപ് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയും ഈ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു.



