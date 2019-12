പൗരത്വ ബിൽ: പ്രതിഷേധം ശക്തം, ത്രിപുരയിലും അസമിലും സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യസഭയിൽ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കവേ ത്രിപുരയിലും അസമിലും സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടർമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ത്രിപുരയിലെ കാഞ്ചൻപുർ, മണു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ രണ്ടു കോളവും അസമിലെ ബോങിഗോണിൽ ഒരു കോളവുമാണ് വിന്യസിച്ചത്. 70 സൈനികരും അവരെ നയിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ഓഫിസർമാരുമുൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു കോളം

പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ബിൽ. ബില്ലിനെതിരെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. എൻഡിഎയിലുൾപ്പെട്ട പാർട്ടികളടക്കം വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വരവ് തദ്ദേശവാസികളുടെ സ്വത്വത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന അവർ ഭയപ്പെടുന്നു.

പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ത്രിപുര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ്, എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ 48 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കു റദ്ദാക്കി. പ്രതിഷേധത്തിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്, രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് സെപജിജാലയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മരിച്ചു. വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ നീക്കം പ്രദേശത്തെ വംശീയ സ്വത്വത്തെ കവർന്നെടുക്കുമെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റത്തിനു വഴിതെളിക്കുമെന്നതിനാൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു.

അസമിലും പ്രതിഷേധത്തിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു. പ്രക്ഷോഭക്കാർ റോഡുകളിൽ ടയർ കത്തിക്കുകയും ഗതാഗതം തടയുകയും ചെയ്തു. സമരക്കാർ പാളങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് റെയിൽവേ പല ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും നിയമസഭയ്ക്കും സമീപം സുരക്ഷാ സേനയുമായും പ്രതിഷേധക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടി. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പോളങ്ങൾ എന്നിവ അടച്ചുപൂട്ടി.

English Summary: Army Deployed In Parts Of Tripura Amid Protests Over Citizenship Bill